Copa Rural de Futsal 2026 terá finais em 18 de outubro na comunidade Rio Claro
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 10/10/2026 às 09h00
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 A comunidade Rio Claro, em Espigão d’Oeste, receberá no dia 18 de outubro, a partir das 8h, as partidas decisivas da Copa Rural de Futsal 2026. Além da definição dos vencedores, a programação prevê atividades recreativas e gastronômicas, com churrasco, comidas típicas e torneio durante a tarde.

Também estão previstas as finais da Copa Rio Claro, competição organizada pela própria comunidade. A programação reunirá diferentes atividades esportivas e de confraternização destinadas aos moradores do município.

Antes da etapa decisiva, os confrontos das semifinais da Copa Rural foram realizados na quadra da comunidade Santa Rosa. As partidas reuniram atletas e torcedores, dando continuidade à competição promovida pela Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC).

Criada durante a atual gestão municipal, a Copa Rural de Futsal integra as iniciativas da administração voltadas ao incentivo à prática esportiva e à participação das comunidades rurais em atividades de lazer.

A realização do campeonato também busca proporcionar oportunidades de integração entre moradores de diferentes localidades, utilizando as disputas esportivas como parte das ações desenvolvidas no município.

Para o encerramento da edição de 2026, a Prefeitura estendeu o convite à população de Espigão d’Oeste, incluindo famílias das comunidades rurais, para acompanhar as partidas finais e participar das atividades programadas na comunidade Rio Claro.

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