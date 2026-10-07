FICCO/RO apreende droga e munições de uso restrito em Vilhena

Por PF/RO

Publicada em 07/10/2026 às 08h30

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (6/10), um homem que transportava droga e munições de uso restrito na BR-364, em Vilhena/RO.

A ação ocorreu em conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, com a Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia e com a Agência de Inteligência da Polícia Militar.

Durante fiscalização na rodovia, as equipes da PRF abordaram um veículo que transportava motores e peças automotivas. Em vistoria minuciosa, foram localizados 104 tabletes de substância análoga à maconha do tipo skunk, que somam 103 kg, e 499 munições de calibre 7,62 mm.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que prosseguirá nas investigações para apurar a origem e o destino da carga e a eventual participação de outras pessoas.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal Federal.