Fátima Cleide relembra campanha eleitoral em Rondônia e defende mobilização pela reeleição de Lula

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 11h33

A mobilização em favor da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República foi apontada por Fátima Cleide como a próxima etapa de sua atuação política. Em publicação nas redes sociais, a petista defendeu a participação de apoiadores nas ruas e associou essa convocação à defesa da soberania nacional, depois de recordar momentos de sua campanha eleitoral em Rondônia.

A manifestação também apresentou uma retrospectiva das estratégias de comunicação utilizadas ao longo da disputa. Entre elas, Fátima destacou referências à cultura geek e o uso da expressão “Força do L”, incorporada às publicações e peças divulgadas durante a campanha.

Ao abordar essas iniciativas, a petista afirmou que as escolhas de comunicação estavam relacionadas a um propósito político mais amplo. Segundo ela, as atividades foram desenvolvidas com a intenção de contribuir para o avanço de Rondônia e alimentar expectativas de um futuro melhor para o estado.

A publicação também atribuiu importância à participação dos eleitores e apoiadores que acompanharam sua trajetória eleitoral. Fátima mencionou encontros, viagens, caminhadas e desafios enfrentados durante a campanha, ressaltando que a mobilização contou com pessoas que participaram das atividades e manifestaram apoio por meio do voto.

Na avaliação apresentada pela petista, a campanha não foi construída individualmente. Ela reconheceu a contribuição daqueles que estiveram envolvidos nas diferentes etapas da disputa e relacionou essa participação ao sentimento de gratidão pelo período eleitoral.

O conteúdo foi divulgado em formato de TBT, expressão utilizada nas redes sociais para recuperar acontecimentos anteriores. A retrospectiva reuniu lembranças das atividades políticas e referências à identidade visual e às mensagens empregadas na comunicação com o eleitorado.

Ao encerrar a publicação, Fátima Cleide associou o reconhecimento pelo apoio recebido à responsabilidade diante da nova etapa política. A mensagem deixou de concentrar-se na campanha em Rondônia para defender o engajamento na eleição presidencial, com uma convocação aos apoiadores para trabalhar pela vitória de Lula e pela defesa da soberania brasileira.