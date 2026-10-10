Barracão avança para licitação com recurso destinado por Ezequiel Neiva em Espigão do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 10/10/2026 às 10h53

Secretário Agostinho Matos tem contado com a parceria do deputado Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A construção do barracão da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Semader), em Espigão do Oeste, avançou para a fase de licitação. O investimento de R$ 2.326.786,63 foi garantido por meio de ação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), com pagamento realizado pelo governo de Rondônia.

A nova estrutura será destinada ao armazenamento de máquinas, implementos agrícolas, equipamentos e materiais utilizados nas atividades da secretaria. O espaço também deverá proporcionar melhores condições de trabalho às equipes responsáveis pelo atendimento aos produtores rurais, contribuindo para a organização e o fortalecimento das ações voltadas ao setor produtivo do município.

Segundo o secretário adjunto da Semader, Agostinho Matos, o processo está em andamento para viabilizar o início da obra. “O barracão já está na CCP para ser licitado, para que possamos dar andamento ao processo de construção”, explicou.





Projeto foi apresentado pelo prefeito Professor Weliton ao colaborador Julemar Schumacker (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

A destinação dos recursos foi resultado da articulação entre o deputado Ezequiel Neiva, o colaborador Julemar Schumacker, o secretário adjunto Agostinho Matos e o prefeito de Espigão do Oeste, Professor Weliton. A parceria teve como objetivo atender à demanda da administração municipal por uma estrutura adequada para dar suporte aos serviços da Secretaria de Agricultura.

“Quando existe união, compromisso e diálogo entre as lideranças, quem ganha é a população. Em Espigão do Oeste, estamos construindo soluções em parceria para fortalecer o desenvolvimento do município e melhorar a vida das pessoas. Esse resultado também conta com a importante participação do Governo de Rondônia, por meio do governador, coronel Marcos Rocha, que garantiu o pagamento da emenda, tornando possível a realização desse investimento”, ressaltou Ezequiel Neiva.

Caminhão melosa tem entrega prevista para dezembro

Além do investimento destinado à construção do barracão, Espigão do Oeste também receberá um caminhão melosa, adquirido por meio de recurso de Ezequiel Neiva no valor de R$ 575 mil, para atender às necessidades operacionais do município. De acordo com Agostinho Matos, o veículo já passou pelo processo de licitação e está na etapa de entrega pela empresa responsável.

“São 120 dias previstos no edital, e a empresa tem nos informado que está tudo caminhando corretamente. A previsão é que, no máximo até dezembro, esse caminhão seja entregue em Espigão do Oeste”, afirmou o secretário adjunto.

Agostinho também destacou a parceria com o parlamentar e a importância dos investimentos para a secretaria municipal. “Para nós, da Secretaria de Agricultura, é uma honra trabalhar com o deputado estadual Ezequiel Neiva, que é um deputado comprometido, irmão e parceiro da nossa secretaria. Muitas outras parcerias também têm sido realizadas aqui em Espigão do Oeste”, concluiu.

Fotos: Alexandre Almeida e Thyago Lorentz