Alan Queiroz destina R$ 1,25 milhão para compra de mudas de café em sete municípios de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/10/2026 às 08h30

Produtores rurais de sete municípios de Rondônia estão entre os beneficiários de uma destinação de R$ 1,25 milhão para aquisição de mudas de café, anunciada pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL). A iniciativa contempla Cacoal, Candeias do Jamari, Buritis, Alto Alegre dos Parecis, Seringueiras, Castanheiras e São Felipe do Oeste.

O investimento foi apresentado pelo parlamentar como uma medida de apoio à produção agrícola, com foco na cafeicultura e no atendimento aos trabalhadores do campo. A destinação dos recursos busca contribuir para o fortalecimento da atividade nos municípios contemplados.

Segundo Alan Queiroz, a aplicação da verba está relacionada à ampliação do suporte aos produtores e à criação de melhores condições para o desenvolvimento da agricultura em Rondônia.

A aquisição de mudas de café integra a proposta de incentivo ao setor produtivo rural defendida pelo deputado. Ao anunciar o montante, o parlamentar destacou a importância de direcionar investimentos à produção agrícola e às oportunidades para quem depende economicamente das atividades no campo.

A destinação de R$ 1,25 milhão abrange os sete municípios mencionados e tem como finalidade apoiar a cafeicultura, atividade incluída entre as prioridades apresentadas por Alan Queiroz para o desenvolvimento agrícola de Rondônia.