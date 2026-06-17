Daveigh Chase, a Samara de

Por IG

Publicada em 17/06/2026 às 15h48

A atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar Samara Morgan no filme de terror "O Chamado" e por dar voz à personagem Lilo no clássico da Disney "Lilo & Stitch", morreu aos 35 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (17) por seu namorado, Roy Hernandez, em entrevista ao TMZ.

Segundo o tabloide americano, Daveigh Chase morreu na última terça-feira (16) com infecção generalizada, após complicações causadas por meningite. A atriz estava internada em um hospital de Los Angeles desde o início de junho.

Ainda de acordo com a publicação, a artista deu entrada na unidade de saúde com um quadro de desnutrição. Durante a internação, seu estado de saúde se agravou devido a uma infecção que evoluiu para sepse.

Dias antes de sua morte, Roy Hernandez havia iniciado uma campanha de arrecadação online para ajudar a custear o tratamento médico da atriz. A meta era arrecadar US$ 5,5 mil (cerca de R$ 28 mil), mas apenas US$ 345 (R$ 1,8) haviam sido doados até esta quarta-feira.

Namorado realizou campanha para pagar tratamento

Quem era Daveigh Chase?

Nascida em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 24 de julho de 1990, Daveigh Chase iniciou sua carreira artística ainda criança, participando de comerciais e pequenos papéis na televisão.

Seu grande momento aconteceu em 2002, quando conquistou dois dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória. Naquele ano, ela deu voz à protagonista de "Lilo & Stitch", uma das animações mais populares da Disney, e interpretou Samara Morgan, a assustadora menina de "O Chamado", filme que se tornou um fenômeno mundial do gênero terror.

Graças à atuação em "O Chamado", Daveigh recebeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards. Já por sua performance em "Lilo & Stitch", foi reconhecida no Annie Awards, uma das principais premiações da animação.

Entre 2006 e 2011, Daveigh Chase integrou o elenco da série "Big Love", produção de sucesso da HBO. Em 2009, ela voltou a interpretar Samantha Darko no filme "S. Darko", sequência do cultuado "Donnie Darko".