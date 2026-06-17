Casa de Regis Danese é atingida por incêndio; cantor relata livramento

Por Fagner Vilela/IG

Publicada em 17/06/2026 às 15h55

O cantor gospel Regis Danese voltou às redes sociais nesta terça-feira (16) para mostrar os estragos causados pelo incêndio que atingiu sua residência em Uberlândia, Minas Gerais. Em um vídeo publicado para os seguidores, o artista exibiu um cômodo completamente destruído pelas chamas e destacou um detalhe que chamou sua atenção: duas Bíblias que estavam no local permaneceram intactas.

Ao comentar o episódio, Regis afirmou que encara o ocorrido como uma prova de fé. Segundo ele, o incêndio aconteceu poucos dias após o lançamento de uma nova música com mensagem religiosa.

"O susto passou. Olha aqui, estou produzindo um projeto novo, acabei de lançar uma música nova falando que Deus é bom e o inimigo quis intimidar a gente. Destruiu tudo. Mas é interessante que essas duas Bíblias aqui ficaram intactas. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Gratidão a Deus sempre. Graças a Deus, ninguém se machucou, estamos todos bem", declarou.

O incêndio atingiu o imóvel da família na última segunda-feira (15). De acordo com informações divulgadas pelo cantor, o fogo teria começado no quarto de seu filho mais velho, Bruno Danese. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Filho lamenta perdas materiais

Bruno também se pronunciou sobre o episódio e lamentou os prejuízos causados pelo incêndio. Em relato publicado nas redes sociais, ele contou que perdeu diversos bens conquistados ao longo dos anos de trabalho.

"Estou muito chateado porque sempre corri atrás das minhas coisas com meu próprio suor. Claro que meu pai e minha família sempre me deram um mega apoio em tudo, mas eles sempre me ensinaram a correr atrás do que é meu. Perdi muita coisa material, perdi dinheiro que tinha guardado, mas achei muito interessante ter acabado com o quarto todo e as duas bíblias estarem 100% intactas", afirmou.

Relato emocionado da filha

A irmã dele, Brenda Danese, também compartilhou sua emoção ao comentar o ocorrido. Ela explicou que o irmão não estava no quarto no momento do incêndio e destacou o alívio da família por ninguém ter se machucado.

"Minha casa pegou fogo, sim. Os Bombeiros estão aqui há umas duas horas. Foi o quarto do meu irmão inteiro. Perdeu tudo. A gente ainda não sabe o que foi a causa. Ele não estava, graças a Deus, no quarto. Todo mundo está fisicamente bem. O que me dói é ver tudo o que ele perdeu, porque só Deus sabe o quanto ele trabalha para conquistar tudo o que ele tem", declarou.