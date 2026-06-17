Matutos do Socialista vive a contagem regressiva para o Arraiá do Bera

Por Jhon Silva

Publicada em 17/06/2026 às 16h12

O despertador toca cedo, mas, para quem vive o universo junino, muitas vezes nem é preciso acordar. O sono quase não aparece quando chega o dia mais esperado do ano.

É assim para Fabrício Dias, integrante há uma década da Quadrilha Junina Matutos do Socialista que estava entre as 11 agremiações juninas que participaram das apresentações em 2025. Ao longo desses dez anos, ele aprendeu que os meses de preparação, os ensaios intensos e os desafios enfrentados pela quadrilha culminam em poucas horas que ficam marcadas para sempre na memória. "Eu estou na quadrilha há dez anos. Quando cheguei aqui, tinha vindo de outra quadrilha depois que me mudei da Zona Sul para a Zona Leste. Foi aqui que eu entendi o significado de uma família. Nem sempre tudo é um mar de flores, mas é nas dificuldades que a gente se encontra como amigos, como irmãos. É isso que a Matutos do Socialista representa para mim".

Fundada no bairro Socialista, na Zona Leste de Porto Velho, a Matutos do Socialista construiu sua história baseada na valorização das tradições juninas, no envolvimento comunitário e na formação de gerações de brincantes que encontram na quadrilha um espaço de pertencimento, amizade e expressão cultural.

Ao longo dos anos, a agremiação se tornou uma das representantes mais conhecidas do movimento junino da capital, reunindo centenas de integrantes entre dançarinos, personagens, equipe de apoio e familiares.

Mas é quando chega o dia da apresentação que a emoção ganha ainda mais força.

"No dia mesmo é diferente. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. O que era para dar certo já deu certo. O que era para dar errado já passou. A gente acorda com aquela ansiedade. Na verdade, conseguir dormir já é uma vitória. É um sentimento que só quem está dentro consegue entender. Às vezes nem dá para explicar", relata Fabrício.

A mesma emoção acompanha Joana Morena, uma das figuras mais conhecidas da quadrilha. Rainha da Matutos do Socialista, ela carrega uma trajetória que se confunde com a própria história do grupo.

"São 18 anos de Socialista. Eu estou aqui porque amo essa quadrilha. Cresci aqui dentro e posso dizer que isso faz parte da minha vida. É um lugar que eu escolhi para estar e onde sempre dei o meu melhor".

Neste ano, a expectativa ganhou um ingrediente especial. Entre os dias 25 e 28 de junho, às quadrilhas juninas de Porto Velho terão um novo palco para mostrar seus espetáculos durante o Arraiá do Bera 2026, realizado pela Prefeitura de Porto Velho no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Além de reunir cultura, música e tradição, o evento contará com uma competição entre as quadrilhas adultas, distribuindo R$ 45 mil em premiações. A campeã receberá R$ 20 mil, o segundo lugar R$ 15 mil e o terceiro colocado R$ 10 mil.

Para os integrantes da Matutos do Socialista, a novidade trouxe ainda mais motivação aos ensaios. "O Bera veio como uma surpresa muito boa. A gente faz tudo pela cultura e pelo amor ao São João, mas quando se fala em concurso a energia muda. Todo mundo quer fazer bonito, quer estar entre as melhores e, claro, sonha em conquistar o primeiro lugar", destaca Fabrício.

Nos bastidores, os preparativos seguem em ritmo intenso. Figurinos, coreografias e personagens são tratados com cuidado, enquanto os detalhes permanecem guardados a sete chaves. "Tem muita preparação acontecendo, mas tem coisa que ainda é segredo", brinca Joana. "O que eu posso dizer é que estamos trabalhando muito e com muita fé. Quando chega o dia da apresentação, a responsabilidade aumenta porque sabemos que estamos representando toda uma história construída ao longo de muitos anos."

Para ela, a emoção que acompanha a apresentação no Flor do Maracujá será a mesma vivida no Arraiá do Bera. "É uma emoção muito especial. Depois de tantos anos dentro da quadrilha, a gente entende a importância daquele momento. Você entra na arena sabendo que precisa dar o seu melhor. E agora, com essa nova competição, queremos viver tudo isso novamente e buscar mais uma conquista para a nossa história."

Enquanto o grande dia não chega, a rotina continua entre ensaios, ajustes e expectativas. Mas uma certeza já une todos os integrantes da Matutos do Socialista: quando os portões da arena se abrirem, cada minuto de dedicação terá valido a pena.