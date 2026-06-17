Transmissões da Mediação Tecnológica são restabelecidas e gravações de aulas retomadas

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 17/06/2026 às 16h22

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) retomou, na terça-feira (16), as atividades da Mediação Tecnológica após o restabelecimento do canal de transmissão utilizado para a produção e veiculação das videoaulas. O retorno ocorre de forma gradual e planejada, com o objetivo de garantir a continuidade do atendimento educacional aos estudantes da Rede Estadual de Ensino.

Durante o período de adequações técnicas e reorganização dos serviços, a Seduc adotou medidas para assegurar a continuidade das atividades pedagógicas, disponibilizando materiais e orientações aos estudantes atendidos pela modalidade. A iniciativa buscou minimizar os impactos ao processo de ensino e aprendizagem enquanto eram realizados os ajustes necessários para o restabelecimento do canal.

O titular da Seduc, Massud Badra, enfatizou o compromisso da gestão com a manutenção dos serviços educacionais e a busca por soluções que garantam a continuidade do processo de aprendizagem. “A retomada das transmissões representa o andamento de um trabalho essencial para milhares de estudantes. Seguimos acompanhando todo o processo para garantir a plena normalização das atividades e o atendimento adequado às necessidades da rede estadual.”

ACESSO À EDUCAÇÃO

A Mediação Tecnológica, coordenada pela Coordenadoria de Mídias Educacionais (CME), é uma importante ferramenta para ampliar o acesso à educação em diferentes regiões do estado, especialmente em localidades mais distantes dos centros urbanos. Com a retomada dos serviços, as gravações das videoaulas já foram reiniciadas e o processo de normalização das transmissões segue em andamento.

A coordenadora de Mídias Educacionais da Seduc, Aline Portal, destacou o empenho dos profissionais envolvidos no processo de retomada das atividades. “Agradecemos a todos os professores ministrantes, que retornaram com 100% das gravações das videoaulas, e aos professores mediadores, que nos apoiaram e colaboraram durante este período de transição e adaptação. O comprometimento de cada um foi fundamental para que conseguíssemos retomar as atividades e garantir a continuidade do atendimento aos nossos estudantes.”