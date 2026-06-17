Correições de junho validam avanços do projeto de equalização no TRT-14

Por CCOM/TRT-14/Yonara Werri

Publicada em 17/06/2026 às 16h30

As correições ordinárias realizadas pela Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) ao longo deste ano de 2026, atestam os reflexos positivos do primeiro ano do Projeto de Equalização da Carga e Força de Trabalho estabelecido com a Resolução Administrativa TRT-14 n.31/2025.

Para o vice-presidente e corregedor regional, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, passado um ano de Equalização da Força e da Carga de Trabalho, os índices do Tribunal demonstram que o melhor caminho foi trilhado.

"As correições, até então realizadas, confirmam que a equalização não é apenas um número, mas uma mudança na cultura de trabalho. Nossos indicadores estatísticos e o acompanhamento presencial das diversas varas do trabalho revelam a redução significativa das discrepâncias nos acervos e, como consequência, equilíbrio na carga de trabalho entre magistrados e servidores."

Impactos confirmados em campo

Os dados coletados e validados mostram que a equalização corrigiu assimetrias históricas. Em locais como o Fórum Regional do Cone Sul, a variação na distribuição de novos processos caiu de expressivos 79,4% para apenas 2,5%. Resultados semelhantes foram observados em Porto Velho e Rio Branco, onde a distribuição tornou-se praticamente uniforme entre as unidades.



Além da equalização da carga de trabalho, a Corregedoria destacou o salto na produtividade. O patamar mínimo de processos julgados por magistrado ampliou para 148%. Essa métrica, analisada de perto nas visitas, reflete uma entrega jurisdicional mais coerente.



A gestão dos acervos também apresenta números sólidos: a redução significativa na variação de processos pendentes (que caiu de 116,63% para 21% no Cone Sul, por exemplo) sinaliza o fim das zonas de sobrecarga.



"A distribuição mais equânime da carga de trabalho entre os magistrados resulta em benefícios diretos para a sociedade, que passa a contar com decisões mais refletidas e processos tramitados com maior qualidade”, disse o Corregedor.



Cronograma de trabalho

Após passar pelas unidades de Porto Velho, 4ª (1º/6), núcleo de Justiça 4.0 (2/6) e 8ª Varas do Trabalho (3/6), o cronograma de correições segue para o interior:

23 de junho: Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé (RO)

25 de junho: Vara do Trabalho de Rolim de Moura (RO)

Ao percorrer as unidades, a Corregedoria Regional reafirma que o sucesso da equalização é um processo contínuo de vigilância e aprimoramento, consolidando o TRT-14 como um tribunal que utiliza dados para promover justiça com isonomia e eficiência.