Prefeitura inicia mapeamento aéreo com drone para fortalecer prevenção a queimadas, desmatamento e enchentes

Por ARDPV

Publicada em 17/06/2026 às 16h19

A Prefeitura de Porto Velho realiza nesta quinta-feira, 18 de junho, às 9h, na Estrada dos Periquitos, setor chacareiro, o primeiro voo técnico com o drone Arator 5C, modelo de asa fixa, equipamento que passará a integrar as ações estratégicas do Escritório de Governança Ambiental voltadas ao monitoramento do território, à prevenção de queimadas, ao combate ao desmatamento, à mitigação de riscos de enchentes e ao fortalecimento do planejamento urbano e rural do município

O voo marca o início de uma nova fase de trabalho baseada no uso de tecnologia, dados georreferenciados e inteligência territorial. A proposta é realizar o mapeamento progressivo de toda a cidade-sede e dos distritos de Porto Velho, reunindo informações técnicas que possam orientar decisões mais rápidas, precisas e integradas da administração municipal

Com as imagens e dados coletados, será possível identificar áreas de maior vulnerabilidade ambiental, regiões com pressão por desmatamento, pontos críticos para ocorrência de queimadas, áreas sujeitas a alagamentos e enchentes, além de apoiar o ordenamento territorial, a regularização, a infraestrutura, a defesa civil, a fiscalização ambiental e o planejamento de políticas públicas.

A iniciativa reforça o papel do Escritório de Governança Ambiental como espaço de integração entre secretarias e órgãos municipais, transformando informações técnicas em ações concretas para proteger a população, preservar o meio ambiente e organizar o crescimento da cidade com responsabilidade.Mais do que uma operação com drone, o primeiro voo representa um avanço na forma como Porto Velho passa a olhar para o seu território. A tecnologia permitirá que a Prefeitura amplie sua capacidade de prevenção, antecipe riscos e planeje intervenções com base em dados reais, beneficiando tanto a área urbana quanto os distritos e comunidades mais distantes.

O trabalho também fortalece a atuação preventiva no período de estiagem e nas ações permanentes de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. Ao integrar monitoramento ambiental, defesa civil, planejamento territorial e gestão pública, Porto Velho dá mais um passo na construção de uma cidade mais preparada, sustentável e resiliente.

O diretor de Regulação Econômica e Tarifária, Renato Muzzolon Jr., destacou que o uso da tecnologia representa uma mudança de patamar na gestão ambiental e territorial do município. “Este primeiro voo simboliza uma mudança de patamar na gestão ambiental e territorial de Porto Velho. Estamos usando tecnologia para conhecer melhor o nosso território, prevenir queimadas, combater o desmatamento, reduzir riscos de enchentes e planejar o desenvolvimento da cidade e dos distritos com mais precisão. A Prefeitura passa a trabalhar com informações qualificadas, capazes de orientar ações mais rápidas, eficientes e integradas em benefício da população”.

O prefeito Léo Moraes reforçou que a iniciativa marca um avanço estratégico na forma de governar. “Este é um passo estratégico para Porto Velho. Estamos incorporando tecnologia de ponta à gestão pública para proteger vidas, prevenir desastres e planejar o futuro da cidade com mais responsabilidade. O uso do drone Arator 5C representa inovação, eficiência e compromisso com um desenvolvimento sustentável para toda a nossa população”.