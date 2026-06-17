Programação diária marca nova fase da Rua do Hexa em Porto Velho 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 17/06/2026 às 16h16

O sucesso de público e a aprovação popular fizeram a Prefeitura de Porto Velho dar um novo passo na Rua do Hexa. A partir desta semana, o espaço passará a contar com programação diária voltada ao lazer, esporte, cultura e convivência familiar, transformando o local em um dos principais pontos de encontro da capital.

A programação terá início nesta quinta-feira (18), a partir das 17h, com diversas atividades recreativas para todas as idades. Entre as atrações estão partidas de pebolim, travinha, ping-pong, pula-pula, corrida do saco e outras brincadeiras que prometem animar crianças, jovens e adultos.

Já para os apaixonados por atividade física, a partir das 18h será realizado um grande treino educativo de corrida de rua. A iniciativa é voltada tanto para corredores amadores quanto para pessoas que desejam dar os primeiros passos na modalidade e adotar hábitos mais saudáveis.

Além das atividades esportivas, a Rua do Hexa contará diariamente com feiras, apresentações artísticas, atrações culturais, brinquedos infláveis e ações voltadas à terceira idade, criando um ambiente de integração e entretenimento para toda a família.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a proposta é incentivar a ocupação dos espaços públicos pela população, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando momentos de lazer em um ambiente seguro e acolhedor.

“Esse espaço já virou ponto de encontro das famílias, dos amigos, de quem vem conhecer Porto Velho e também de quem quer registrar esse momento especial. A decoração, a energia e a participação popular transformaram a Rua do Hexa em um verdadeiro símbolo de união da nossa cidade. Por conta desse sucesso, decidimos ampliar as atividades e oferecer uma programação diária para a população. Todos estão convidados para viver momentos inesquecíveis conosco”.

Criada para celebrar o clima da Copa do Mundo e a esperança do tão sonhado hexacampeonato, a Rua do Hexa rapidamente conquistou os porto-velhenses e passou a reunir centenas de pessoas diariamente em um ambiente de alegria, convivência e valorização da cidade.

A programação completa será divulgada diariamente nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho. A orientação é que a população acompanhe as redes sociais do município para conferir as atrações e participar das atividades.