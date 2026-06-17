Ieda Chaves incentiva a cultura e viabiliza a 20ª Expobras com emenda parlamentar de R$ 100 mil

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 17/06/2026 às 16h16

Por meio de emenda parlamentar da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), tem início nesta quarta-feira (17), às 20h, a 20ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Nova Brasilândia d’Oeste (Expobras). O evento, que se estende até sábado (20), também celebra o 39º aniversário de emancipação política do município. O aporte financeiro é de R$ 100 mil, liberado via Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

A grade de programação da 20ª Expobras inclui rodeio profissional, apresentações de artistas nacionais e regionais (Fiduma & Jeca, US Agroboy, Althair & Alexandre, Marco Brasil Filho, Jiraya Uai e Pedro Paulo & Alex), além de feiras voltadas aos setores agropecuário, industrial e comercial, com áreas reservadas para pequenos produtores e comerciantes da região.

Ieda Chaves enfatizou a importância da continuidade dos investimentos na feira pelo segundo ano consecutivo. “Entendemos que investir neste evento é valorizar a cultura e fortalecer a economia local. Ficamos muito felizes ao ver os resultados alcançados e os impactos positivos que essa iniciativa gera para a comunidade”, afirmou.

Evento popular

Organizada anualmente pela Associação Rural de Nova Brasilândia d’Oeste (Asrubras), a festa consolidou-se como o maior evento popular da região. A feira reúne produtores rurais, empresários e famílias de diversos municípios, com uma expectativa de público que supera a marca de 30 mil pessoas.

O presidente da Asrubras, Aleandro dos Santos Almeida, manifestou gratidão pelo suporte financeiro recebido. “Somos muito gratos à deputada Ieda Chaves pela parceria pelo segundo ano consecutivo, destinando emenda parlamentar para a realização deste grande evento, que gera empregos temporários, movimenta o comércio, fortalece o turismo e contribui significativamente para a arrecadação local”.

Convite

A Expobras atua como motor do desenvolvimento econômico, social e cultural da localidade. “E nós esperamos você, do dia 17 ao 20 de junho, venha para a Expobras em Nova Brasilândia, a melhor festa da região”, reforçou a vereadora Silvana Olenski (PSD), parceira local.

Foto: Divulgação/PMNB