Parceria entre Energisa e Senai forma mulheres para atuar no setor elétrico em Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 17/06/2026 às 16h27

A última terça-feira (16) foi marcada por emoção e conquistas. A Energisa Rondônia, em parceria com o Senai, realizou a formatura de 21 mulheres que concluíram o Curso de Formação de Eletricistas de Redes de Distribuição, uma iniciativa voltada exclusivamente à capacitação feminina para atuação no setor elétrico.

A solenidade aconteceu no auditório da Energisa, em Porto Velho, e reuniu representantes da concessionária, do Senai, além das formandas e seus familiares, que acompanharam de perto a celebração de uma conquista construída com dedicação, superação e muito aprendizado.

Durante meses, as participantes receberam formação teórica e prática, adquirindo conhecimentos técnicos essenciais para atuar no setor elétrico. Mais do que uma qualificação profissional, o curso representa a ampliação de oportunidades para mulheres em um segmento majoritariamente ocupado por homens.

Para a coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, Sabrina Amorim, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão. “Temos trabalhado para ampliar cada vez mais a participação feminina no setor elétrico, criando oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento profissional. Ver essas 21 mulheres concluindo essa formação nos enche de orgulho e mostra que competência, dedicação e talento não têm gênero. Esperamos vê-las ocupando espaços cada vez maiores dentro do mercado de trabalho e, quem sabe, também na própria Energisa”, destacou.

Entre as formandas, o sentimento era de realização e expectativa em relação ao futuro. Para Rosilene Amâncio, a conclusão do curso representa a abertura de novas possibilidades profissionais.

“Essa formatura significa muito para mim. Foi uma jornada de muito aprendizado, desafios e superação. Hoje me sinto mais preparada e confiante para buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Espero que esse seja apenas o começo de uma nova fase da minha vida profissional e que eu possa inspirar outras mulheres a acreditarem no seu potencial”, afirmou.

A iniciativa integra as ações da Energisa voltadas ao desenvolvimento profissional e à promoção da diversidade, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada e para o fortalecimento da presença feminina em áreas técnicas e operacionais do setor elétrico.