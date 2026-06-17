Basquete infantil decide campeão dos Jogos Escolares Municipais em partida emocionante

Por Helen Paiva

Publicada em 17/06/2026 às 15h35

A quadra foi palco de muita emoção nesta terça-feira (16) durante a final do basquete masculino infantil dos Jogos Escolares Municipais (JEM). A disputa equilibrada entre as escolas Classe A e Barão dos Solimões refletiu o principal objetivo do torneio: incentivar a prática esportiva, revelar talentos e promover a integração entre a juventude da capital.

Monique Andrade, mãe de um dos atletas, elogiou a iniciativa

Nas arquibancadas, o apoio das famílias deu o tom da decisão. A médica Monique Andrade, mãe de um dos atletas, elogiou a iniciativa: “O esporte ensina trabalho em equipe e respeito. Esse incentivo da Prefeitura é essencial para desenvolver os jovens e abrir portas para quem tem potencial e precisa de oportunidades para crescer”.

O estudante Gustavo Davi, que acompanhava a partida, ressaltou que o JEM fortalece a modalidade no município.

“O basquete carece de oportunidades aqui no estado. Com os Jogos, os atletas ganham experiência para competições maiores, como o Joer e os Jogos da Juventude”.

Dentro de quadra, a arbitragem garantiu uma partida segura e dinâmica. O árbitro Mateus França explicou que a competição segue regras adaptadas à idade escolar, priorizando uma vivência esportiva saudável e educativa para todos.

Transformação e Cidadania

O papel social da competição foi reforçado pelo secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, que destacou o poder do esporte em desenvolver disciplina e superação nos estudantes.

Árbitro Mateus França explicou que a competição segue regras adaptadas à idade escolar

Os Jogos Escolares são uma oportunidade para que nossos jovens desenvolvam disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação. A Prefeitura tem investido no esporte porque acredita no seu poder de transformar vidas, fortalecer a educação e revelar talentos que podem representar Porto Velho e Rondônia em competições cada vez maiores.”

Seguindo essa mesma visão, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou o compromisso da gestão com o evento.

“Apoiar os Jogos Escolares é investir diretamente na educação e no futuro das nossas crianças. O esporte forma o caráter, afasta os jovens das ruas e revela talentos que, em breve, poderão representar a nossa cidade e o estado de Rondônia em competições nacionais”, declarou o prefeito.

A programação do JEM continua nesta quarta-feira com as finais do basquete juvenil masculino e feminino, movimentando mais uma vez o cenário estudantil da capital.

Imagens: Hellon Luíz