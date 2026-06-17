Vilhena dá largada ao Circuito Municipal de MTB com primeira etapa em junho

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 09h01

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), abriu as inscrições para a primeira etapa do Circuito Vilhenense de MTB Isaias Martins. A competição, que já faz parte do calendário esportivo do município, será realizada no dia 28 de junho, com largada e chegada no Museu Casa de Rondon.

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de junho, de forma online, pelo link: https://i9cronometragem.com.br/events/8c534499-f987-4401-bbde-9bdfd328faaf. Para confirmar a participação, é necessário doar 7 kg de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues na sede da Semes até dois dias antes da prova.

O circuito presta homenagem ao atleta Isaias Martins, falecido em 2024, reconhecido por sua contribuição ao crescimento do mountain bike em Vilhena.

As distâncias foram definidas conforme as categorias e faixas etárias. No Masculino, as categorias Sub-30, Máster A e B percorrerão 69,55 km, enquanto o Máster C terá trajeto de 53,12 km. No Feminino, as categorias Máster A e B também farão 53,12 km, e a Máster C terá percurso de 39,82 km. O mesmo trajeto será seguido pelas categorias Base (Masculino e Feminino) e Passeio.

O Circuito de MTB integra a programação dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026), iniciativa da Semes que agora unificou todos os seus torneios e provas do calendário, reunindo 20 modalidades esportivas ao longo do ano, que incluem desde atletismo, esportes coletivos tradicionais e artes marciais até xadrez e ciclismo.

A proposta é ampliar o acesso ao esporte e fortalecer a participação de atletas em diferentes categorias. As competições ocorrerão ao longo de todo o ano. As inscrições para cada modalidade serão abertas de forma progressiva, seguindo o cronograma estabelecido pela secretaria.