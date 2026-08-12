O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá calor, nebulosidade e chuva isolada nesta quarta (12)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 12/08/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quarta-feira (12) indica calor e presença de muitas nuvens em diferentes áreas, com ocorrência de chuva principalmente no oeste da região.

Em Manaus, o dia começa com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada durante a tarde. À noite, a nebulosidade permanece. A temperatura varia entre 27°C e 36°C.

Porto Velho terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. À tarde, há previsão de chuva isolada, enquanto a noite terá muitas nuvens. A máxima chega aos 36°C.

Em Rio Branco, a manhã será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Durante a tarde e a noite, a nebulosidade continua. A temperatura fica entre 22°C e 35°C.

Belém terá muitas nuvens durante o dia, com pancadas de chuva isoladas previstas para a noite. A máxima chega aos 34°C.

Em Boa Vista, o tempo varia entre poucas e muitas nuvens, sem previsão de chuva nos períodos informados. A temperatura fica entre 26°C e 35°C.

Macapá terá poucas nuvens durante todo o dia, com temperaturas entre 24°C e 32°C. Já Palmas também terá tempo firme, com poucas nuvens e máxima de 36°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).