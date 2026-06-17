FFER e Fluminense finalizam em Vilhena seletiva com mais jovens aprovados

Por FFER

Publicada em 17/06/2026 às 08h56

parceria entre Federação de Futebol do Estado de Rondônia e o Fluminense Footeboll Club encerou em Vilhena com mais três jovens aprovados, a seletiva no cone sul do Estado foi última realizada em Rondônia, no total cerca de 400 jovens talentos entre 11 e 15 anos, clubes e escolinhas filiados além de convidados, para o coordenador da seletiva em Vilhena, a parceria entre FFER e o Fluminense foi um sucesso, "recebemos centenas de jovens que vieram participar na busca de realizar seus sonhos de se tornarem jogadores profissionais de futebol, aqui foram três selecionados pelo observador, são três garotos que através da atuação da FFER poderão seguir sonhando pra aqueles que não foram selecionados sabemos que o mundo do futebol dar voltas e quem sabe em outra oportunidade, mais jovens aqui região possam ser selecionados", frisou José Natal Jacob.

A FFER e o Fluminense iniciaram a parceira de várias seletivas em Rondônia, a primeira ocorreu na região de Porto Velho, durante dois dias cerca de 700 jovens de escolinhas e clubes foram observados pelo captador de talentos do clube carioca, Ramón Argôllo, além de Porto Velho, as seletivas ocorreram em Machadinho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

A vinda do captador de talentos do Fluminense Footbol Clube à Rondônia foi um convite feito pela FFER através do presidente Heitor Costa e do vice Bruno Costa, pra realizar as seletivas no Estado, gerando oportunidades para os jovens talentos da região. A FFER pra cumprir seu papel, encurta a distância geografica entre Rondônia e os grandes clubes do futebol brasileiro, gerando oportunidades aos jovens talentos da região de serem observados e selecionados para seguir em busca dos seus sonhos em um grande clube brasileiro.