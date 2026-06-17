Recordes na Copa do Mundo; Goleada na série D; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 17/06/2026 às 08h20

Recordes e estreias na Copa do Mundo. No Tabelinha: maratona pela BR-319, judoca é prata em Sul-americano e goleada na série D.

Favoritos tropeçam, craques batem recordes e a agenda de hoje da Copa do Mundo 2026.

Copa 2026 - A segunda-feira (15) foi o dia dos empates na Copa de 2026. A atual campeã europeia Espanha pressionou, mas parou no goleiro Vozinha e ficou no 0 a 0 com a estreante Cabo Verde (Grupo H). Pela mesma chave, o Uruguai buscou o 1 a 1 com a Arábia Saudita no fim, graças a Maxi Araújo.

Pelo Grupo G, a Bélgica levou um susto do Egito, mas arrancou o 1 a 1, após gol contra de Hany. Fechando a rodada, Irã e Nova Zelândia fizeram o jogo mais movimentado do dia, terminando em um elétrico 2 a 2.

De ontem

Argentina 3 x 0 Argélia. A atual campeã do mundo estreou em grande estilo com um show particular de Lionel Messi. O craque anotou um hat-trick e se tornou o maior artilheiro da história das Copas, atingindo a marca de 16 gols no torneio.

Áustria 3 x 1 Jordânia: Os austríacos fecharam a rodada da chave vencendo a Jordânia de virada. Com gols de Schmid, Alarab (contra) e Arnautovic, a Áustria assumiu a vice-liderança do grupo, atrás apenas da Argentina.

França 3 x 1 Senegal: Com dois gols de Kylian Mbappé e um de Barcola, os franceses dominaram Senegal. O camisa 10 igualou os 13 gols de Messi em Mundiais e virou o maior artilheiro da França em Copas.

Iraque 1 x 4 Noruega: Erling Haaland não quis ficar atrás e também marcou duas vezes na goleada nórdica, que divide o topo da tabela com a França.

Hoje

A bola não para de rolar na Copa de 2026. Esta quarta-feira (17) reserva estreias pesadas para os fãs de futebol. Ás 14h, Portugal encara a RD do Congo (CazéTV). Mais tarde, às 17h, teremos o grande clássico do dia: Inglaterra e Croácia medem forças em um duelo imperdível (Globo, SBT, Sportv, CazéTV e NSports).

À noite, a bola rola para Gana e Panamá às 20h (CazéTV). Para fechar a rodada com chave de ouro, a Colômbia faz sua estreia diante do Uzbequistão às 23h (Globo, Sportv e CazéTV). Prepare a pipoca, sintonize no seu canal favorito e não perca nenhum lance desse dia histórico.

Tabelinha Rondoniense

Superação no esporte de Rondônia: recorde de ultramaratona, prata no judô e goleada histórica na Série D.

Maratona - Exemplo de superação. Aos 76 anos, a atleta Rosa Ueda se prepara para um feito inédito: correr 200 km pela BR-319, de Humaitá a Porto Velho, tornando-se a primeira mulher da sua idade na América do Sul a conseguir a façanha.

O desafio exigirá mais de 50 horas sob forte calor e asfalto de até 48°C. Para garantir a estrutura de saúde e logística, ela e o técnico buscam patrocinadores. Interessados podem ajudar pelo Instagram @ueda.rosa ou telefone (69) 99982-2293.

Judô - O judô de Rondônia brilhou no cenário internacional! Mauro Matsubara, de Colorado do Oeste, representou o Brasil no Sul-Americano de Veteranos 2026, em Assunção. Disputando a categoria contra um experiente argentino, bicampeão mundial, Mauro levou a medalha de prata após duas lutas duríssimas.

Mesmo sofrendo uma lesão na costela no início do combate, o judoca de 63 anos lutou até o fim e dedicou a conquista à sua mãe. Agora, ele foca na recuperação para disputar o Brasileiro em agosto.

Série D - História escrita em Ariquemes! O Porto Velho massacrou o Humaitá por inacreditáveis 13 a 0, registrando a maior goleada já vista nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro. O recorde anterior pertencia ao Brasiliense, que fez 10 a 0 no Interporto em 2023.

A partida, válida pelo Grupo A2 da Série D, afundou o time acreano, que se despediu do torneio com 10 derrotas em 10 jogos e 50 gols sofridos. Para completar o dia de vexame na região, o Galvez também foi goleado por 9 a 0 pelo Araguaína.