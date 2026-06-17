Projeto Embriotec Leite traz novas perspectivas para produção leiteira na região de Jaru

Por IFRO

Publicada em 17/06/2026 às 09h25

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realizou o lançamento do macroprojeto Embriotec Leite no Campus Jaru. Participaram da cerimônia, no dia 12 de junho, produtores rurais, estudantes e comunidade da região.

A proposta busca levar conhecimento, inovação e tecnologias reprodutivas aos sistemas de produção leiteira da região, contribuindo para o melhoramento genético dos rebanhos e para o fortalecimento da atividade leiteira. Segundo o Coordenador-Geral do projeto, Marcos José de Oliveira, “ver o interesse da comunidade e a participação ativa dos produtores reforça a importância de iniciativas que aproximam a instituição das demandas reais do campo.

“Como coordenador do projeto, sinto-me muito motivado em conduzir essa ação e agradeço a confiança dos parceiros e produtores que acreditam no potencial transformador da ciência e da extensão rural. Tenho certeza de que os resultados alcançados beneficiarão não apenas as propriedades participantes, mas também a formação dos nossos estudantes e o desenvolvimento da pecuária leiteira regional”, afirma Marcos José.

Conforme o Produtor Rural, Josué de Oliveira, a iniciativa veio ao encontro do produtor. Para ele, é “um projeto que tem expectativa muito grande e vai ser uma bênção na vida do povo que quer produzir, que quer trabalhar, que tem vontade de crescer”.

O Coordenador Administrativo, Thiago Macedo Santana, explica: “hoje tivemos o lançamento oficial do projeto, mas estamos há pelo menos um ano trabalhando para que isso se tornasse realidade. Foram muitas reuniões, conversas e visitas, para que fechássemos todos os detalhes da execução. Tudo foi planejado com muito cuidado. A partir de agora, colocamos em prática as ações para fortalecer a cadeia produtiva do leite, objetivando que o município de Jaru retorne à posição de destaque como o maior produtor de leite de Rondônia”.

“É um projeto que envolve tecnologia e inovação, e também ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, propicia que nossos alunos de Zootecnia e de Medicina Veterinária possam atuar em demandas que são da nossa região, a partir do melhoramento genético, para a melhoria do nosso leite. Rondônia tem o potencial gigante para ampliar a sua produção leiteira, ainda temos um déficit muito grande, a nossa produtividade é muito pequena se for considerado o cenário nacional. E esse projeto vem para revolucionar isso, através dessa parceria, de emendas parlamentares, através do Instituto Federal de Rondônia, especialmente no Campus Jaru. Estamos lançando esse projeto que pretende fazer isso, transferir esse embrião para os produtores rurais, para a agricultura familiar, para conseguir mudar essa realidade, dar dignidade para essas famílias, agregar renda e agregar tecnologia”, completa o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Renato Delmonico.

Nas palavras de Wanderson André, Inspetor Técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando de Rondônia, o Embriotec Leite é um “projeto que visa a atender a demanda dos produtores da região, principalmente a agricultura familiar. Isso vai servir tanto para nós técnicos da Girolando podermos credenciar e fazer o registro genealógico desses animais. E, também, para a população local, como uma fonte de melhorar a qualidade genética desses animais, assim melhorar a produção de cada propriedade”.

Janaína Peixoto, Inspetora Técnica da Girolando, mostra que “para a Associação Girolando é esse o nosso principal objetivo, estar de perto acompanhando e também apoiando projetos como esse, que buscam a democratização de biotecnologias para o melhoramento genético”.