Wiveslando Neiva ressalta papel do café na geração de renda e oportunidades no campo em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 09h30

O pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) participou no último domingo da 14ª Pomerfest e da 4ª Feira Cultural Café com Milho, realizadas em Espigão do Oeste. O evento reuniu produtores rurais, empresários e a comunidade local em uma celebração marcada pela valorização da cultura pomerana e da produção agrícola do município.

Durante a programação, Wiveslando Neiva encontrou o produtor Ricardo Germano, proprietário do Café Germano, que conquistou o primeiro lugar no II Concurso do Café de Espigão do Oeste. O reconhecimento reforça a qualidade da produção cafeeira da região, que vem ganhando destaque estadual e nacional graças ao empenho dos produtores e aos investimentos em tecnologia e manejo.

Para Wiveslando Neiva, o café representa uma das principais forças econômicas do município e de Rondônia. “O café produzido em Espigão do Oeste é motivo de orgulho para todos nós. A dedicação dos produtores tem colocado o município em posição de destaque, gerando emprego, renda e fortalecendo a economia regional. Ver produtores sendo reconhecidos pela qualidade do que produzem mostra que a agricultura familiar está no caminho certo”, destacou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento dos municípios rondonienses. Segundo ele, o setor é responsável por movimentar a economia local e garantir oportunidades para milhares de famílias no campo. “A agricultura familiar é a base da produção rural em muitas regiões de Rondônia. São homens e mulheres que trabalham diariamente para produzir alimentos, gerar renda e contribuir para o crescimento dos nossos municípios. Precisamos continuar apoiando e incentivando esse segmento tão importante”, afirmou.

Na oportunidade, o pré-candidato conversou com o consultor do Sebrae, Matheus Tinoco, que apresentou informações sobre as potencialidades de Rondônia no agronegócio e as perspectivas de crescimento do setor. Wiveslando destacou a relevância das parcerias e do conhecimento técnico para ampliar a competitividade da produção rural. “Rondônia possui um enorme potencial produtivo e vem se consolidando como referência em diversas cadeias do agronegócio. O apoio de instituições como o Sebrae é fundamental para levar conhecimento aos produtores e fortalecer ainda mais o desenvolvimento econômico do nosso estado”, pontuou.

Wiveslando Neiva também esteve participando da programação da Festa Pomerana ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva, reconhecido por sua atuação em defesa do setor produtivo e das tradições culturais de Rondônia.

Para Wiveslando, o parlamentar tem desempenhado papel importante na valorização da cultura pomerana e na manutenção de eventos que preservam a identidade das comunidades. “O deputado Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro das comunidades do interior, apoiando iniciativas que fortalecem nossa cultura, nossas tradições e o desenvolvimento regional. A Pomerfest é um exemplo de como a valorização das raízes culturais contribui para unir as famílias, movimentar a economia e preservar a história do nosso povo”, concluiu.