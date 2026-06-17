Governo de Rondônia assina Ordem de Serviço para construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Ji-Paraná

Por Antonia Lima

Publicada em 17/06/2026 às 09h33

Com objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos passageiros, especialmente durante o período de espera pelos voos, o governo de Rondônia realizou, nesta terça-feira (16), a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do novo Terminal de Passageiros (TPS) do Aeroporto de Ji-Paraná (SBJI). Localizado na região Central de Rondônia, o Aeroporto José Coleto atende um expressivo fluxo de viajantes, tornando a ampliação da estrutura fundamental para acompanhar a demanda e garantir mais eficiência no atendimento aos usuários.

O documento foi assinado pelo governador Marcos Rocha e pelo diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Eder André Fernandes, autorizando o início da execução das obras. O evento reuniu diversas autoridades e reforçou a importância do investimento para o fomento da infraestrutura aeroportuária e do desenvolvimento regional.

Serão investidos em torno de R$ 30 milhões para a construção do novo terminal, que contará com uma área total de 2.584,08 metros quadrados, com implantação de mobiliários e equipamentos aeroportuários, adequação do sistema viário de acesso, construção de estacionamento para veículos e execução de serviços complementares necessários ao funcionamento da estrutura.

Durante o ato de assinatura, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o investimento representa mais um avanço na estratégia de ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual. “Ji-Paraná ocupa uma posição estratégica por estar localizada na região Central do estado. A construção do novo terminal vai fortalecer a integração entre os municípios, ampliar as oportunidades de desenvolvimento e consolidar o aeroporto como um importante eixo para o crescimento econômico de Rondônia.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, enfatizou que a emissão da Ordem de Serviço marca o início de uma obra aguardada pela população e que elevará o padrão da infraestrutura aeroportuária do município. “Estamos iniciando mais um investimento que vai ampliar a capacidade operacional do aeroporto e oferecer uma estrutura moderna, preparada para atender o crescimento da demanda com mais eficiência, segurança e qualidade.”

O titular do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), Tomé Franca, destacou que a obra representa um avanço significativo para a infraestrutura aeroportuária de Rondônia. “Estamos dando ordem de serviço para a requalificação do terminal, que terá sua área praticamente triplicada, passando de cerca de 800 para mais de 2.500 metros quadrados. Também serão realizadas melhorias nos acessos ao aeroporto, garantindo mais conforto e melhores condições de atendimento aos passageiros.”

Segundo o responsável pela Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária (CIA), Rogério Leme, o projeto foi concebido para acompanhar o crescimento da movimentação de passageiros no aeroporto. “Ji-Paraná recebe passageiros de diversas regiões do estado e essa nova estrutura permitirá oferecer ambientes mais amplos, funcionais e confortáveis, melhorando a experiência dos passageiros e proporcionando melhores condições para as operações aeroportuárias”, explicou.

INVESTIMENTOS

Entre 2019 e 2026, foram aplicados mais de R$ 26,78 milhões em melhorias voltadas à infraestrutura aeroportuária, segurança operacional, auxílio à navegação aérea e serviços de gestão e operação do aeródromo, fortalecendo a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados aos usuários e reforçando o compromisso do governo de Rondônia com a modernização da infraestrutura aeroportuária de Ji-Paraná.