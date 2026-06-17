Prefeitura de Espigão do Oeste entrega nova ala do Hospital Municipal e fortalece a saúde pública

Por Assessoria

Publicada em 17/06/2026 às 09h18

A saúde de Espigão d’Oeste vive um momento histórico. Na manhã desta terça-feira (16), a Prefeitura realizou a inauguração da nova ala do Hospital Municipal, um investimento que amplia a capacidade de atendimento e garante mais conforto, segurança e qualidade para a população.

A obra teve sua ordem de serviço assinada em 30 de junho de 2022 e agora é entregue à comunidade totalmente concluída. O novo espaço conta com estrutura moderna, ambientes climatizados, equipamentos de última geração e mobiliário novo, oferecendo melhores condições para pacientes e profissionais da saúde.

A entrega representa mais um compromisso cumprido pela administração municipal, que segue investindo na modernização da rede pública de saúde e na humanização do atendimento.

Com esta nova estrutura, o Hospital Municipal passa a oferecer um ambiente mais amplo, moderno e preparado para atender a demanda da população, reforçando o compromisso da Prefeitura de Espigão d’Oeste com uma saúde pública cada vez mais eficiente, digna e de qualidade para todos.

Prefeitura de Espigão d’Oeste: trabalhando para cuidar das pessoas e construir um futuro melhor para nossa população.