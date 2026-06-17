Aparício, Odaísa, Jodan e Sérgio Gonçalves: os divergentes; Deiró tem experiência administrativa; e Netto e Teodoro ainda sem vice

Por Herbert Lins

Publicada em 17/06/2026 às 09h04

Entre a Lealdade e a Competência: O Desafio de Escolher um Vice

CARO LEITOR, nas eleições, a atenção do eleitor costuma se concentrar no titular da chapa, mas a escolha do vice-prefeito, vice-governador ou vice-presidente da República é igualmente decisiva. O vice não é apenas um substituto eventual; ele representa a continuidade administrativa em momentos de crise, afastamento ou sucessão definitiva. Um vice preparado, leal aos compromissos assumidos e alinhado ao projeto de governo contribui para a estabilidade política e institucional. A história brasileira demonstra que muitos vices assumiram o comando e precisaram tomar decisões de grande impacto. Por isso, a escolha deve considerar competência, experiência, capacidade de diálogo e compromisso com o interesse público. Votar bem também significa observar quem está ao lado de quem pretende governar.

Destaco

Na página 40 do meu livro Marketing Eleitoral: É Candidato? Seja um Vencedor, destaco que os eleitores costumam concentrar sua atenção nos candidatos titulares e negligenciam a importância dos candidatos a vice.

Liderou

Como vice-presidente do ex-presidente Fernando Collor (PRN-AL), Itamar Franco demonstrou equilíbrio, responsabilidade e compromisso institucional. Ao assumir a Presidência, liderou o país com serenidade e ajudou a construir as bases da estabilidade econômica.

Lealdade

Hoje não é dia de #tbt, Marco Maciel (PFL) como vice-presidente da República do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP), destacou-se pela lealdade institucional, equilíbrio político e capacidade de diálogo, contribuindo para a estabilidade e governabilidade do país durante oito anos.

Coragem

Como vice-presidente de Lula (PT-SP), José Alencar destacou-se pela lealdade institucional, defesa da produção nacional e coragem pessoal. Sua atuação firme e equilibrada fortaleceu a estabilidade do governo e conquistou o respeito dos brasileiros.

Articulação

Michel Temer (MDB) transformou a vice-presidência em instrumento de articulação para derrubar a ex-presidente reeleita Dilma Rousseff (PT-RS), alimentando a percepção de oportunismo político e ruptura da confiança popular.

Vice I

Em Rondônia, a história política registra que os vice-governadores Orestes Muniz (MDB), Assis Canuto (PTR), Miguel de Souza (PFL), João Cahulla (PPS), Airton Gurgacz (PDT) e Daniel Pereira (PSB) mantiveram relações institucionais estáveis com os respectivos governadores titulares, sem episódios marcantes de rompimento ou desentendimentos políticos que comprometessem a governabilidade.

Vice II

A história política de Rondônia também registra episódios de divergência entre vice-governadores e governadores titulares. Casos como os de Aparício Carvalho (PSDB), Odaisa Fernandes (PSDB), Zé Jordan (PSL) e Sérgio Gonçalves (União Brasil) demonstram que a falta de alinhamento político e administrativo entre os integrantes da chapa pode gerar desgastes, conflitos internos e dificuldades para a governabilidade.

Vice III

As chapas majoritárias que disputarão o Governo de Rondônia já começaram a definir seus pré-candidatos a vice-governador, cargo estratégico para a estabilidade política, a governabilidade e a sucessão administrativa.

Escolheu

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União Brasil), escolheu como companheiro de chapa o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). Com experiência administrativa, Cirone já foi vice-prefeito e secretário de Obras de Cacoal.

Atuação

Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), destaca-se pela atuação parlamentar demonstrando capacidade de entrega e pelo fortalecimento de sua base eleitoral, tendo ampliado significativamente sua votação nas eleições de 2022, quando conquistou a reeleição.

Credibilidade

Quem acompanha as entrevistas concedidas pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) aos podcasts RD Entrevista, de Vinicius Canova, e Resenha Política, de Robson Oliveira, percebe rapidamente sua experiência administrativa, equilíbrio político e credibilidade a qualquer projeto político.

Escolhido

O empresário da comunicação Everton Leoni, ex-deputado estadual e ex-candidato à Prefeitura de Porto Velho, foi escolhido para compor a chapa liderada pelo pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD). Com forte presença na capital, Everton terá a missão estratégica de ampliar a capilaridade eleitoral da chapa e fortalecer a conquista de votos em Porto Velho, principal colégio eleitoral do estado.

Indicado

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, senador Marcos Rogério (PL), deverá ter como companheiro de chapa um nome indicado pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos). A tendência é que a escolha recaia sobre o delegado Rodrigo Camargo (Podemos), indicação que poderá ser oficializada durante o encontro do PL marcado para o próximo dia 22, na capital.

Definiu

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), já definiu o nome que comporá a chapa socialista como candidato a vice-governador. O escolhido é o sargento da Polícia Militar de Rondônia, Machado, que passa a integrar o projeto político liderado pelo pessebista para as eleições estaduais.

Compor

Os pré-candidatos ao Governo de Rondônia Pedro Abib (MDB), Expedito Netto (PT) e Luiz Teodoro (PSOL) ainda não anunciaram os nomes que irão compor suas respectivas chapas majoritárias na condição de candidatos a vice-governador, uma escolha estratégica para o fortalecimento político e eleitoral de suas candidaturas.

Alternativa

O ex-deputado federal Natan Donadon, atualmente filiado ao União Brasil, enfrenta obstáculos para viabilizar o registro de uma eventual candidatura à Câmara dos Deputados. Diante desse cenário, ganha força o nome do vereador Felipe Rozique (União Brasil), de Ariquemes, como uma das alternativas da legenda para a disputa federal.

Contribui

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) tem se destacado pela atuação municipalista no Vale do Jamari. Por meio de articulação e destinação de recursos, contribui para a recuperação de estradas, melhorando a mobilidade, a produção e o desenvolvimento regional.

Agenda

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) mantém uma atuação parlamentar voltada para resultados, com agenda constante de entregas no interior de Rondônia. Defensor da agricultura familiar, trabalha para fortalecer a produção rural e gerar oportunidades no campo.

Foco

Diante dos desafios fiscais enfrentados por Porto Velho, a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa manter foco na contenção de gastos, priorizando despesas essenciais, equilibrando as contas públicas e garantindo recursos para investimentos e serviços à população.

Evidencia

O rompimento da vereadora Ellis Regina (União) com o prefeito Léo Moraes (Podemos) evidencia o desgaste político provocado pelas dificuldades fiscais enfrentadas pela Prefeitura de Porto Velho.

Sinaliza

Ao deixar a base de apoio do prefeito Léo Moraes (Podemos) na Câmara Municipal, a vereadora Ellis Regina (União) sinaliza insatisfação com a condução da gestão e com a falta de respostas mais efetivas para o equilíbrio das contas públicas.

Amplia

O rompimento da vereadora Ellis Regina (União) com o prefeito Léo Moraes (Podemos) amplia os desafios do prefeito na relação com o Legislativo e reforça o debate sobre a necessidade de maior responsabilidade fiscal e planejamento administrativo para enfrentar a atual conjuntura financeira do município.

Sério

Falando sério, a trajetória do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) mostrou a importância de uma escolha responsável do presidente Lula (PT-SP) para a vice-presidência. Em um período de forte tensão política, quando setores mais radicais apostavam em rupturas institucionais, Alckmin atuou em defesa da estabilidade democrática, do diálogo e do respeito à Constituição, reforçando o papel estratégico de um vice comprometido com as instituições.