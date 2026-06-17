Trump impõe série de humilhações públicas a Netanyahu

Por g1

Publicada em 17/06/2026 às 10h13

Se o clima entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu já estava azedo, o presidente americano tratou de piorá-lo nesta terça-feira (16), ao sugerir que o novo regime sunita da Síria poderia “dar um jeito no Hezbollah” e dar conta do recado de forma mais responsável do que ele julga que o premiê de Israel vem fazendo no Líbano.

“Você não precisa demolir um prédio de apartamentos toda vez que estiver procurando por alguém”, afirmou Trump. “Se Israel não conseguir fazer o trabalho sem matar todos os outros, ele (Ahmed al-Sharaa, presidente sírio) fará o trabalho.”

A proposta de Trump para a intervenção síria no Líbano é irreal - embora ele tenha se aproximado do presidente sírio, um ex-jihadista sunita -, mas equivale a um novo soco no estômago de Netanyahu, que nas últimas semanas ouviu insultos e palavrões do presidente americano.

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Trump critica Netanyahu e sugere que Síria lide com Hezbollah: 'Se Israel não consegue fazer o trabalho sem matar todo mundo, a Síria deveria fazê-lo'

Trump, inclusive, fez questão de vazá-los, insatisfeito com a ofensiva crescente dos ataques de Israel no Líbano, que era impeditivo para um acordo com o Irã.

A urgência de Trump em encerrar a guerra atropelou Netanyahu, que a cinco meses das eleições, sai isolado e como perdedor no confronto com o Irã, sem alcançar seus objetivos de eliminar o programa nuclear e mudar o regime.

O presidente Donald Trump responde a uma pergunta de um repórter ao final de uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Mar-a-Lago, em 29 de dezembro de 2025, em Palm Beach, Flórida. — Foto: AP/Alex Brandon, arquivo

O premiê perde também internamente depois de fracassar na promessa de, com a guerra, traria paz aos israelenses.

O variado espectro político de Israel, incluindo os aliados do primeiro-ministro, reagiu mal ao anúncio do acordo entre EUA e Irã, firmado à revelia e sem a participação do chefe de governo.

Netanyahu convenceu Trump a entrar na guerra, mas foi deixado de fora na hora de sair dela - sequer teve acesso aos termos do acordo. Mas ainda parece disposto a resistir em manter suas tropas no Sul do Líbano.

No entender do colunista Amos Harel, especialista em assuntos militares do jornal “Haaretz”, o confronto com o Irã se configurou como o segundo pior fiasco na longa carreira do premiê, atrás do massacre do Hamas em 7 de outubro de 2023.

“Encerrar a guerra nesses termos não é uma boa notícia para nenhum israelense porque o Irã parece ter saído do conflito ainda mais forte e determinado”, escreveu o colunista.

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'Nossa luta não acabou', diz Netanyahu após EUA e Irã assinarem acordo de paz

Os objetivos iniciais de Trump em relação ao Irã foram relegados e converteram-se numa meta primordia: a reabertura do Estreito de Ormuz.

Embora os termos do acordo ainda não estejam claros, os custos políticos podem ser altos para o atual governo: o programa nuclear não foi desmantelado e os fundos congelados à República Islâmica devem ser liberados.

Mais uma vez, fica a sensação de looping no ciclo de tensões com o Irã. Mas a guerra serviu para minar o número de aliados de Netanyahu nos EUA, assim como a influência que ele exercia sobre o presidente americano.

O premiê israelense sabia manobrar a bajulação a Trump e chegou a indicá-lo para o Prêmio Nobel da Paz. Como recíproca, era chamado de herói e tinha no presidente um defensor do indulto a seus imbróglios na Justiça por corrupção.

Embora publicamente neguem a ruptura, ambos caminham a passos largos para uma relação, no mínimo, deteriorada, a despeito da preservação de interesses mútuos entre os dois países.

Netanyahu agora é tachado de maluco, complicado e sem um pingo de bom senso, para citar os adjetivos mais amenos proferidos por Trump. O apoio a Israel despencou nos EUA. Dificilmente, o premiê terá argumentos plausíveis para convencer o presidente americano a embarcar em outra empreitada militar.