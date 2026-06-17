Ieda Chaves destina carreta basculante para associação rural em Espigão do Oeste

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 17/06/2026 às 10h33

Em agenda em Espigão do Oeste, na última segunda-feira (15), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) oficializou a entrega de uma carreta basculante de 10 toneladas para a Associação de Produtores Rurais Nova Esperança (Asprune). O implemento, orçado em R$ 80 mil, é fruto de emenda parlamentar individual viabilizada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

Ieda Chaves destacou a relevância do investimento direto no setor produtivo. “Acredito no fortalecimento das associações e no investimento direto em quem produz. Esse montante de R$ 1 milhão, somente neste setor, em emendas proporcionará avanços reais para as entidades e para o desenvolvimento de Espigão do Oeste. Reafirmo meu compromisso com o setor produtivo: podem continuar contando com o meu trabalho. O apoio à agricultura familiar não pode parar”, afirmou a parlamentar.

O presidente da Asprune, José Irácio da Silva, reconheceu publicamente o apoio recebido. “Fizemos a aquisição deste implemento, que já auxilia muito nossa comunidade e toda a região. Foi uma conquista de suma importância para a nossa associação. Em nome de toda a diretoria, agradeço”, ressaltou Silva, reiterando que o maquinário é vital tanto para a entidade quanto para os produtores locais.

Balanço

Desde o início do mandato, Ieda Chaves tem priorizado o fortalecimento da agricultura rondoniense, com repasses que já somam aproximadamente R$ 8 milhões. O montante foi distribuído entre associações rurais de cerca de 15 municípios, garantindo que a modernização tecnológica chegue diretamente ao produtor rural.