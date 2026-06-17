Por Notícias ao Minuto

Publicada em 17/06/2026 às 10h25

Diálogos interceptados pela Polícia Federal (PF) apontam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria planejado uma emboscada com 'droga' para se vingar do DJ e ex-jogador da NBA Ronald Fred Seikaly. O plano teria sido colocado em prática pela chamada "Turma", grupo criminoso pago por Vorcaro para intimidar e espionar desafetos.

De acordo com informações do jornal 'O Globo', Rony Seikaly, ex-jogador da NBA, teve um relacionamento com Martha Graeff, com quem tem uma filha. Porém, os dois se separaram e a mulher, depois, começou um relacionamento com Vorcaro.

Nas mensagens, o banqueiro chegou a cogitar uma emboscada com drogas contra Seikaly, e citou pressão da polícia e da milícia. Os integrantes da Turma, usando o login de uma servidora do Ministério Público Federal, chegaram a produzir um ofício falso à Interpol para buscar informações sobre Seikaly.

Ainda de acordo com o jornal, as conversas ocorreram em outubro de 2024, entre Daniel Vorcaro e Felipe Mourão, conhecido também como "Sicário". Vorcaro, nos diálogos interceptados pela Polícia, sugeriu simular um incidente envolvendo drogas e disse que investiria até R$ 10 milhões. Outra possibilidade seria atrair o DJ para o Brasil e submetê-lo a "pressão da milícia e da polícia".

"A Turma" usou informações sigilosas de sistemas internos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para coletar dados sobre Seikaly, como buscas no sistema de controle migratório da Polícia Federal. Vorcaro também cita um "amigo da Interpol". Entretanto, as investigações não conseguiram identificar quem seria o contato do grupo no órgão internacional.

Em outra conversa, de 30 de outubro de 2024, destacada pelo jornal 'O Globo', o ex-delegado da Polícia Federal e integrante da "Turma", Marilson Silva relata que passaria mais informações para um dos agentes pagos por Vorcaro, indicando que seria uma demanda "para o CEO do banco", e que seria interessante "dar um pulão nele" quando chegasse ao Brasil.

Marilson é um policial federal aposentado apontado pelas investigações da PF como a liderança operacional do grupo "A Turma", mantido por Daniel Vorcaro. Segundo a polícia, o ex-agente integrava o núcleo de "intimidação e obstrução da Justiça", sendo responsável por coordenar ações agressivas contra desafetos do ex-banqueiro, o que incluía o planejamento de atentados e o monitoramento de inquéritos sigilosos mediante consultas indevidas nos sistemas da corporação.