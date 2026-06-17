Ana Castela participa do resgate de pinguim em praia de SC

Por IG

Publicada em 17/06/2026 às 15h43

Ana Castela, de 22 anos, participou do resgate de um pinguim nesta terça-feira (16). Por meio dos Stories do Instagram, a cantora documentou o salvamento do animal, que ocorreu na praia do Morro dos Conventos, em Araranguá, no sul de Santa Catarina.

A cantora, que viajou recentemente para o local ao lado de seu suposto affair, o influenciador Cesar Rincon, estava cruzando as famosas dunas da praia de quadriciclo com o amigo Renan Vargas, conhecido nas redes sociais como Pitoco, quando ele avistou o animal encalhado na praia.

Na sequência, ao se aproximarem do pinguim e perceberem que ele não conseguia se levantar sozinho, o grupo acionou uma equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas (PMP-BP), do Educamar, que se deslocou até o local e efetuou o resgate do animal.

Horas depois, Rincon usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem que recebeu do Educamar, afirmando que o animal da espécie Pinguim-de-Magalhães, está recebendo os cuidados necessários. "Agora ele está sob acompanhamento, recebendo os cuidados necessários para recuperar suas forças e, quando estiver apto, retornar ao seu habitat natural", dizia parte do comunicado.

Atualmente, Ana Castela está hospedada em uma propriedade rural que pertence a Cesar Rincon. O sítio é inspirado no estilo texano e fica localizado na Estrada Geral Fundo Grande, região que faz a ligação entre Araranguá e a Praia da Caçamba, no Balneário Arroio do Silva.

Um dos pontos altos da passagem de Ana Castela por Araranguá foi o encontro da cantora com a pequena Naty, uma fã da cantora que luta contra um câncer. A menina, conhecida como Mini Boiadeirinha, faz sucesso nas redes sociais dançando e interpretando músicas de Ana Castela.

Durante a interação, as duas se divertiram e dançaram ao som do sucesso "Não Para", parceria entre Ana Castela, Belle Kaffer e Charles New. Admirada com a presença da artista, Naty deixou a coreografia de lado por alguns momentos para admirar a estrela dançar. Além do encontro fofo, Ana Castela presenteou a menina com um chapéu de couro, assessório que já virou marca registrada da artista.

Nas redes sociais, Diandra Berti Rosso, mãe da pequena Naty, agradeceu ao apoio de todos que marcaram a cantora nas publicações da filha, possibilitando que o encontro finalmente acontecesse.

“Nosso coração está cheio de gratidão por cada mensagem, cada compartilhamento e cada gesto de carinho. Vocês fizeram parte dessa conquista e mostraram a força que existe quando muitas pessoas se unem por uma causa. Obrigada a todos que acreditaram, ajudaram e caminharam conosco. Cada pessoa que marcou, comentou e compartilhou fez a diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês por todo amor e apoio à nossa guerreira Naty”, dizia a mensagem.