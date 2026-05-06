Thiago Flores destina R$ 1 milhão para entrega de café clonal em Jaru  

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 16h13

JARU, RO – No próximo dia 07 de maio, o Deputado Federal Thiago Flores (UNIÃO/RO) cumpre agenda na zona rural de Jaru para oficializar um investimento histórico no agronegócio local. Através de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão, o deputado viabilizou a entrega de 108 mil mudas de café clonal, além de insumos essenciais como adubo e calcário. O evento ocorrerá na Linha 634, km 8, e marca o início do cadastramento dos produtores interessados.

A iniciativa atende a um pedido direto do vereador Chiquinho do Cacau e é executada em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO). O projeto visa transformar a realidade de dezenas de famílias rondonienses, oferecendo tecnologia de ponta para aumentar a produtividade sem elevar o custo para o pequeno produtor.

Para o Deputado Thiago Flores, o apoio ao homem do campo é uma prioridade absoluta. "O café é a força do nosso estado e a agricultura familiar é a base da nossa economia. Destinei esse R$ 1 milhão porque acredito que, com mudas de qualidade e o adubo certo, o nosso produtor de Jaru vai colher muito mais. Esse é um compromisso que assumi com o vereador Chiquinho e com cada família que tira o sustento da terra. Estaremos lá no dia 7 para dar esse passo juntos rumo ao progresso", afirmou o parlamentar.