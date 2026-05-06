DNIT reabre licitações de R$ 678 milhões para obras na BR-319, rodovia que liga Porto Velho a Manaus

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/05/2026 às 16h41

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) retomou os processos de licitação para obras de recuperação da BR-319, rodovia federal que conecta Porto Velho a Manaus. O pacote de intervenções possui investimento estimado em R$ 678 milhões e contempla serviços em um dos trechos considerados mais críticos da estrada.

A reabertura dos prazos foi oficializada em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (5), envolvendo os pregões eletrônicos nº 90128/2026 e nº 90130/2026. As obras previstas abrangem o chamado “trecho do meio” da BR-319, entre os quilômetros 250,7 e 433,1.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até o dia 20 de maio, por meio do Portal de Compras do Governo Federal. A sessão de abertura das ofertas também ocorrerá na mesma data.

Com a retomada, os quatro editais relacionados à recuperação da rodovia voltaram a tramitar normalmente. O conjunto das obras alcança o trecho entre os quilômetros 250,7 e 656,4 da BR-319, corredor considerado estratégico para a ligação terrestre entre o Amazonas e Rondônia.

As licitações haviam sido suspensas após questionamentos judiciais sobre a dispensa de licenciamento ambiental. A ação foi apresentada pelo Observatório do Clima, entidade que argumenta que os serviços previstos possuem características de reconstrução e pavimentação, o que exigiria estudos ambientais mais amplos.

A BR-319 é a única conexão rodoviária entre Manaus e o restante do país, tendo Porto Velho como principal eixo de acesso terrestre. O estado precário do “trecho do meio” é alvo de disputas políticas, ambientais e econômicas há anos, especialmente devido às dificuldades de tráfego durante o período de chuvas.