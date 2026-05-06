Encontro de gestores fortalece eficiência na máquina pública de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/05/2026 às 16h42

O encerramento do I Encontro de Gestores e Fiscais de Contratos, realizado entre os dias 4 e 6 de maio, no Teatro Banzeiros, consolidou um saldo positivo e evidenciou uma nova fase na administração pública de Porto Velho, marcada por mais organização, eficiência e controle.

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, o evento reuniu servidores de diversas secretarias e reforçou, na prática, a importância de uma atuação técnica, integrada e transparente na condução dos contratos públicos.

Ao longo dos três dias, os participantes mergulharam em atualizações sobre a nova Lei de Licitações, além de debates diretos e troca de experiências voltadas aos desafios reais enfrentados no dia a dia da gestão e fiscalização.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa iniciativa foi além da teoria e buscou padronizar procedimentos, alinhar estratégias e fortalecer o papel dos fiscais e gestores, considerados peças-chave para garantir o uso correto dos recursos públicos.

“Eventos como esse são importantes, tanto por tratar de pontos técnicos, quanto por envolver temas que influenciam diretamente na vida da nossa sociedade. Com esse encontro, nossos gestores ampliaram seus conhecimentos e se capacitaram mais ainda para uma plena gestão”, disse.

Para o secretário municipal de contratos e licitação, Márcio Rogério Gabriel, o trabalho desses gestores têm impacto direto dessa atuação na vida da população, assegurando serviços contínuos, obras com mais qualidade e maior rigor na execução contratual.

“No balanço final, o encontro deixou claro o avanço na comunicação entre equipes e na organização interna, reduzindo falhas e dando mais agilidade à máquina pública”, concluiu.

O encerramento reforçou o compromisso da gestão municipal com resultados concretos e uma administração cada vez mais eficiente, transparente e conectada com as demandas da população.