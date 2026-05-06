“Deixa a Vida Me Levar”: saiba quem vai interpretar Zeca Pagodinho em cinebiografia

Por Isto É Gente

Publicada em 06/05/2026 às 16h38

“Deixa a vida me levar”… o verso de Zeca Pagodinho, composto por Eri do Cais e Serginho Meriti, parece antecipar o próximo capítulo da trajetória do sambista. Desta vez, porém, o caminho leva o artista às telonas — não apenas como espectador. O cantor e compositor, batizado Jessé Gomes da Silva Filho, terá sua história retratada em uma cinebiografia.

No longa “Deixa a Vida Me Levar”, Zeca Pagodinho será interpretado por Mosquito, artista que vem ganhando destaque no samba e já recebeu elogios de nomes consagrados da MPB, como Caetano Veloso.

Outro personagem importante da trama também ganha espaço na produção: Arlindo Cruz, parceiro histórico de Zeca desde os tempos do Cacique de Ramos, será interpretado pelo próprio filho, Arlindinho.