Proteger crianças e adolescentes é um dever: Maio Laranja mobiliza rede de proteção contra violência infantil

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/05/2026 às 16h23

Proteger crianças e adolescentes é um dever coletivo. Com essa afirmativa, a Prefeitura de Porto Velho participou, na manhã desta quarta-feira (6), da abertura das atividades do Maio Laranja, realizada no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia.

O evento contou com a presença de autoridades que representaram instituições como Polícia Militar, Governo de Rondônia, Polícia Rodoviária Federal, Poder Judiciário e o próprio Ministério Público.

A principal agenda do dia foi a palestra da advogada, professora de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, que abordou os aspectos que envolvem a rede de proteção às crianças e adolescentes.

De acordo com Luciana Temer, o poder público municipal é um agente direto nas ações de prevenção e acolhimento às vítimas desse tipo de violência. Ela destacou que, para isso, é necessária uma sociedade mais consciente sobre o tema, que muitas vezes ainda é silenciado.

Para Luciana Temer, o poder público municipal é um agente direto nas ações de prevenção e acolhimento às vítimas

“O município tem um papel muito importante nesse trabalho de proteção e conscientização. Isso porque, antes de tudo, essas crianças e adolescentes são cidadãos que vivem em uma cidade e que precisam da presença do poder público nessa rede de amparo”, afirmou.

A promotora de Justiça da Infância, Alba da Silva Lima, ressaltou o tema adotado para o Maio Laranja neste ano: “O silêncio não pode ser segredo e nem dar medo”.

“O nosso interesse neste ano é fazer com que as vítimas tenham a plena noção de que não precisam ficar caladas, porque o silêncio só favorece o violador. Em Porto Velho, estamos presentes nos conselhos tutelares e ampliando a nossa rede de proteção”.

Alba ressaltou o tema adotado para o Maio Laranja neste ano

Representando o prefeito Léo Moraes, a secretária adjunta de Inclusão e Assistência Social, Tércia Marília, falou sobre a importância da parceria institucional focada na preservação da integridade de crianças e adolescentes da capital.

“Este é um mês em que colocamos os refletores nessa causa, que é tão importante e reflete diretamente no futuro da nossa sociedade. A Prefeitura está presente nesta pauta, com ações nas escolas e também por meio da secretaria e dos conselhos tutelares. Essa conscientização é necessária para todos”.

O mês de maio foi escolhido para representar a luta contra a violência infantil em memória de Araceli Cabrera Sánchez Crespo, uma menina de 8 anos que foi vítima de um crime brutal em Vitória (ES), em 18 de maio de 1973.