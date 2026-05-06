Oficina de Metodologia para Elaboração dos Planos Decenais de Educação é realizada pelo governo de RO, em Porto Velho

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 06/05/2026 às 16h20

Com o objetivo de orientar os municípios na elaboração dos documentos com base na metodologia de problemas utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) na construção do Plano Nacional de Educação (PNE), o governo de Rondônia iniciou na segunda-feira (4), a Oficina de Metodologia para Elaboração dos Planos Decenais de Educação no estado. O curso, de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em parceria com o MEC, segue até esta terça-feira (5), no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Porto Velho.

A ação reúne cerca de 40 participantes, entre técnicos das secretarias municipais de Educação que integram as comissões responsáveis pela construção dos planos. Participam desta etapa representantes dos municípios de Porto Velho, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que integram o Polo I, primeiro a ser contemplado com a oficina.

A programação inclui momentos teóricos e práticos, abordando desde a contextualização e inovações do PNE 2026-2036 até a aplicação da metodologia orientada pela análise e explicação do problema, com levantamento, análise e sistematização de dados educacionais. A iniciativa é resultado da cooperação entre a Seduc, o MEC e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), como parte da rede de assistência técnica criada para apoiar os municípios nesse processo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância da iniciativa para o fortalecimento do planejamento educacional no estado. “Estamos garantindo suporte técnico aos municípios para que possam elaborar seus planos com eficiência, alinhados às diretrizes nacionais e às necessidades locais.”

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou o papel estratégico da ação no apoio às redes municipais de ensino. “A oficina integra um conjunto de ações voltadas à qualificação do planejamento educacional, oferecendo suporte técnico e metodológico aos municípios, com foco na construção de políticas públicas mais eficientes e baseadas em evidências.”



O coordenador da rede de assistência do MEC em Rondônia, Valmir Souto, destacou a relevância da iniciativa. “A importância dessas oficinas se evidencia na medida em que favorecem uma perspectiva sistêmica de planejamento educacional, ao possibilitar a definição, de forma participativa, de objetivos, metas e estratégias a serem contemplados nos planos em construção. Além disso, contribuem para a compreensão da intersetorialidade do campo educacional, ao articular a educação com outras áreas do desenvolvimento, promovendo ações integradas e mais eficazes.”

CICLO DE FORMAÇÕES

A oficina integra um ciclo de formações que será realizado em outros cinco polos regionais: Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. A proposta é ampliar o alcance da assistência técnica, garantindo que todos os municípios de Rondônia sejam contemplados no processo de elaboração dos Planos Decenais de Educação.