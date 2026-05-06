Steven Tyler responderá por abuso sexual, decide Justiça; entenda a acusação

Por R7

Publicada em 06/05/2026 às 16h32

Quatro anos após a abertura do processo, Steven Tyler enfrentará em agosto o tribunal da Califórnia por abuso sexual. A ação, movida por Julia Misley, afirma que o vocalista do Aerosmith passou três anos explorando sexualmente a acusadora, com quem ele iniciou um relacionamento após conhecê-la em um show em 1973. À época, o artista tinha 26 anos, enquanto a vítima tinha 16.

Segundo a ação, Tyler “cometeu vários atos criminosos contra a acusadora naquela noite”. Inicialmente, o processo foi aberto em Massachusetts, mas arquivado pela corte do estado norte-americano por causa do tempo de prescrição.

Com o relacionamento dos dois continuando ao longo de turnês pelos Estados Unidos do Aerosmith, Julia conseguiu mover a ação para a Califórnia, onde as leis estaduais impedem a prescrição de crimes sexuais cometidos contra menores de idade.