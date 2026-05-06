TCE-RO é finalista nacional no Prêmio Brasil de Gestão Pública com iniciativa voltada ao desenvolvimento humano

Por TCE-RO

Publicada em 06/05/2026 às 17h00

O compromisso com as pessoas, a valorização dos servidores e a construção de uma gestão pública cada vez mais moderna e humanizada colocaram o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) entre os destaques nacionais da administração pública brasileira.

O TCE-RO foi selecionado entre os cinco finalistas do Prêmio Brasil de Gestão Pública, promovido durante a Expo GovBrasil 2026, uma das mais importantes agendas do país voltadas à inovação e à excelência no setor público.

A classificação ocorreu na categoria “Gestão de Pessoas, Liderança e Desenvolvimento de Talentos”, com o projeto “SINERGIA 2.0 – Gestão Integrada do Desenvolvimento Humano”, iniciativa desenvolvida no âmbito da atual gestão e que reforça o foco institucional na valorização humana, no fortalecimento das lideranças e na construção de ambientes organizacionais mais saudáveis, colaborativos e eficientes.

Na mesma categoria, o TCE-RO divide espaço com instituições de grande relevância nacional, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a Prefeitura Municipal de Santo André, no ABC paulista; a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul; e a Prefeitura de Brusque, em Santa Catarina, reforçando o peso técnico e institucional da premiação.

O reconhecimento nacional evidencia uma diretriz que vem sendo consolidada pela gestão do presidente Wilber Coimbra: investir permanentemente em conhecimento, inovação, capacitação e intercâmbio de boas práticas para transformar aprendizado em resultados concretos para a instituição e para a sociedade.

RECONHECIMENTO NACIONAL DA GESTÃO DE PESSOAS

O anúncio oficial dos finalistas foi realizado pela comissão organizadora da Expo GovBrasil 2026, que destacou os projetos selecionados como referências capazes de contribuir para o aprimoramento da gestão pública brasileira.

A presença do Tribunal de Contas de Rondônia entre os finalistas reforça o protagonismo que a instituição vem assumindo em temas ligados à inovação institucional, ao desenvolvimento humano e à modernização administrativa.

Mais do que uma premiação, a classificação representa o reconhecimento de uma cultura organizacional que compreende que resultados sustentáveis passam, necessariamente, pela valorização das pessoas.

O próprio perfil das instituições finalistas demonstra o alto nível técnico da disputa. Entre os selecionados da edição deste ano estão órgãos federais, agências reguladoras, escolas de governo, tribunais e administrações municipais reconhecidas nacionalmente por iniciativas voltadas à transformação da gestão pública.

CONHECIMENTO QUE SE TRANSFORMA EM RESULTADOS

O TCE-RO tem ampliado investimentos em qualificação, inovação e atualização institucional, buscando referências nacionais e internacionais capazes de fortalecer práticas de gestão cada vez mais eficientes, humanas e conectadas às transformações do serviço público contemporâneo.

Essa visão tem sido estimulada diretamente pela atual presidência. O presidente Wilber Coimbra tem defendido, de forma constante, uma cultura institucional baseada no aprendizado contínuo, na troca de experiências e na busca permanente por boas práticas capazes de aperfeiçoar a atuação do Tribunal.

Mais do que incentivar equipes e gestores a participarem de fóruns técnicos, encontros estratégicos e agendas de capacitação, o próprio presidente mantém presença ativa nesses espaços de conhecimento, fortalecendo uma cultura de liderança pelo exemplo e de atualização permanente da administração pública.

A partir dessas experiências, práticas inovadoras observadas em diferentes regiões do Brasil (e também em agendas internacionais de governança e gestão) vêm sendo adaptadas à realidade do Tribunal de Contas de Rondônia e incorporadas ao cotidiano institucional, especialmente nas áreas ligadas à gestão de pessoas, inovação, modernização administrativa e desenvolvimento humano.

O resultado aparece não apenas em indicadores organizacionais, mas também em reconhecimentos externos conquistados pela instituição em diferentes áreas estratégicas.

A atual gestão consolidou a compreensão de que investir em pessoas, estimular lideranças e fortalecer ambientes colaborativos não são ações acessórias, mas elementos centrais para uma administração pública mais eficiente, inovadora e preparada para responder às demandas da sociedade.

CIÊNCIA, DADOS E GOVERNANÇA COMO BASE DA TRANSFORMAÇÃO

A consolidação desse modelo de gestão também está associada ao fortalecimento de uma cultura institucional orientada por evidências, conhecimento científico e análise de dados.

O TCE-RO tem desenvolvido tecnologias institucionais voltadas à modernização da governança pública, buscando integrar gestão estratégica, desenvolvimento humano, foco em resultados e impacto social.

Entre essas iniciativas está o modelo CHAP (Conhecimento, Habilidade, Atitude e Propósito), metodologia desenvolvida para fortalecer uma atuação institucional orientada não apenas pela execução técnica, mas também pelo propósito público e pela entrega efetiva de resultados à sociedade.

Outra ferramenta implementada é a M-RAIG, Matriz de Resultados e Avaliação de Impactos Gerados, tecnologia institucional voltada à mensuração de resultados concretos, rastreabilidade das ações e avaliação dos impactos produzidos pelas políticas e decisões institucionais.

Esses modelos vêm sendo utilizados como instrumentos de apoio à governança, ao planejamento estratégico e à gestão de pessoas, fortalecendo uma cultura organizacional baseada em evidências, indicadores e melhoria contínua.

O próprio desenvolvimento dessas metodologias também passou a despertar interesse acadêmico e institucional, incluindo produções científicas e estudos voltados à inovação na administração pública contemporânea.

DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO EIXO ESTRATÉGICO

O projeto “SINERGIA 2.0 – Gestão Integrada do Desenvolvimento Humano” foi desenvolvido justamente dentro dessa perspectiva de integração entre pessoas, liderança, conhecimento e fortalecimento institucional.

A iniciativa reúne estratégias voltadas à evolução da gestão de pessoas, ao desenvolvimento de competências, à integração organizacional e ao fortalecimento de práticas internas alinhadas às novas exigências da administração pública contemporânea.

O reconhecimento nacional também reforça um movimento institucional já percebido em outras conquistas recentes obtidas pelo Tribunal, especialmente em áreas ligadas à inovação, comunicação pública, ambiente organizacional e modernização da gestão.

Nos últimos anos, o TCE-RO passou a ser frequentemente citado em espaços especializados como exemplo de transformação institucional orientada por resultados, sem abrir mão da valorização humana e do compromisso com o serviço público de excelência.

CERIMÔNIA ACONTECE EM SÃO PAULO

A cerimônia oficial de premiação ocorrerá no próximo dia 26 de maio, às 18 horas, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, durante a programação oficial da Expo GovBrasil 2026. De acordo com a organização, os três primeiros colocados de cada categoria receberão reconhecimento oficial durante a solenidade.

Ao chegar à etapa final da premiação nacional, o Tribunal de Contas de Rondônia reafirma não apenas sua capacidade técnica e institucional, mas também uma visão de gestão que compreende o conhecimento, a inovação, os dados e o desenvolvimento humano como ferramentas essenciais para transformar instituições públicas e gerar resultados efetivos para a sociedade.