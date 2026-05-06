Ação itinerante leva serviços sociais e cidadania à população de São Carlos

Por Adaides Batista

Publicada em 06/05/2026 às 16h17

Na última terça-feira (5), a equipe do Cadastro Único participou de uma ação itinerante promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no distrito de São Carlos, levando serviços essenciais à população ribeirinha e ampliando o acesso a direitos sociais.

Durante a ação, foram realizados 110 atendimentos diretos, contemplando diversos serviços, entre eles: três atendimentos relacionados ao ID Jovem, dez inclusões de novas famílias (primeiro cadastro), 67 atualizações cadastrais, sete transferências de cadastro, oito emissões da Carteira da Pessoa Idosa e 15 atendimentos voltados à prestação de informações e orientações sociais.

Ao todo, a ação resultou em 144 pessoas atendidas, demonstrando a efetividade das políticas públicas no alcance de populações em situação de vulnerabilidade social, especialmente aquelas que vivem em regiões de difícil acesso.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de garantir atendimento às comunidades mais distantes. “Nosso compromisso é fazer com que os serviços públicos cheguem a todos os moradores, inclusive às populações ribeirinhas. Levar cidadania e acesso a direitos para essas comunidades é uma prioridade da gestão”.

“A participação do Cadastro Único nesta ação evidencia a importância da atuação intersetorial entre o Poder Judiciário e a Assistência Social, fortalecendo a cidadania e garantindo que os direitos fundamentais cheguem de forma efetiva às comunidades mais distantes”, destacou o secretário da Semias, Paulo Afonso.

O gerente da Central de Cadastro Único, Clóvis Henrique da Silva, ressaltou que a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Central de Cadastro Único, reafirma seu compromisso com a inclusão social, levando cidadania, dignidade e acesso a direitos a todos, independentemente da localização, garantindo que ninguém fique para trás.