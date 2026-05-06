Gabriela Duarte abre o jogo sobre rompimento com a mãe, Regina Duarte

Por R7

Publicada em 06/05/2026 às 16h29

A atriz Gabriela Duarte revelou detalhes inéditos sobre os desafios em sua relação com a mãe, Regina Duarte, especialmente quando o assunto envolve divergências políticas e decisões profissionais. As declarações foram feitas durante participação no podcast MenoTalks.

Segundo Gabriela, o afastamento de ideias entre as duas se intensificou após Regina aceitar o cargo de secretária especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, em 2020 — decisão que gerou críticas de parte da classe artística. A atriz destacou que, com o tempo, passou a se sentir mais livre para seguir suas próprias convicções.

“Não me sinto mais obrigada a compartilhar as mesmas ideias, andar juntinhas como se fôssemos aquela duplinha dinâmica inseparável”, afirmou.

Separação profissional foi decisão pessoal

Gabriela também relembrou o momento em que decidiu romper a parceria artística com a mãe. Após atuarem juntas em diversas produções, ela sentiu a necessidade de construir uma identidade própria, distante da imagem consolidada da mãe, conhecida como “Namoradinha do Brasil”.

“Estavam me chamando para trabalhar demais com a minha mãe. Essa dupla colou muito, e eu não queria isso”, explicou.

A atriz ressaltou que a escolha foi motivada por um desejo pessoal de crescimento profissional. “Era pra mim, não era para ninguém”, disse.

Pressões e críticas ao longo da carreira

O rompimento não foi fácil. Gabriela contou que enfrentou críticas e inseguranças externas ao tomar a decisão, especialmente por ainda estar consolidando sua carreira na época, enquanto Regina já era um nome consagrado.

Após o sucesso de mãe e filha na novela Por Amor, a expectativa do público e do mercado era que a parceria continuasse. “Eu ouvia: ‘Sua carreira vai acabar!’ e ‘Você não tem medo?’”, relembrou. Ainda assim, ela seguiu firme: “Queria me desafiar, ir até o fundo e entender quem eu era como atriz”.

Conversa difícil e reação negativa

Gabriela também revelou que tentou evitar um confronto direto com a mãe sobre essas mudanças, mas chegou um momento em que o diálogo se tornou inevitável.

“Tentei ao máximo não ter essa conversa clara, porque sentia que, para ela, estava tudo confortável”, contou.

Quando finalmente abordou o assunto, a reação não foi das melhores. “Ela não gostou. Já era uma questão que vinha gerando atrito há muito tempo”, concluiu.