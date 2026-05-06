Solteira, Anitta diz que está pronta para namorar mulheres: “Homem tá difícil”

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 06/05/2026 às 16h35

A cantora Anitta, 33, abriu o jogo sobre sua vida afetiva e contou que está solteira, além de demonstrar interesse em relações mais profundas.

Em entrevista ao portal Hugo Gloss, a artista afirmou que passou a ser mais exigente na hora de se envolver com alguém, especialmente após o fim do relacionamento com o empresário Ian Bortolanza.

Durante a conversa, Anitta também revelou que não descarta a possibilidade de se relacionar com mulheres. Ao comentar sobre o assunto, fez críticas bem-humoradas aos homens e destacou que tem encontrado mais afinidade em mulheres nesse aspecto.

Nos últimos dias, inclusive, internautas começaram a levantar rumores sobre um possível affair entre a cantora e a atriz Alice Carvalho, já que as duas têm trocado interações públicas nas redes sociais.