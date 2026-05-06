Fátima Cleide reúne lideranças em Porto Velho e destaca apoio de Expedito Neto e Edson Silveira durante encontro político

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/05/2026 às 15h27

A ex-senadora Fátima Cleide informou ter realizado, na noite da última terça-feira, 5 de maio, uma reunião política com lideranças e apoiadores em Porto Velho. Segundo relato divulgado pela própria pré-candidata à Assembleia Legislativa de Rondônia, o encontro reuniu aproximadamente 50 pessoas e contou com a presença do pré-candidato a deputado federal Edson Silveira e do pré-candidato ao Governo de Rondônia, Expedito Neto.

De acordo com Fátima Cleide, a reunião ocorreu com lideranças da capital rondoniense que apoiam sua pré-candidatura a deputada estadual. Ao comentar o encontro, ela afirmou que o grupo é composto por pessoas com quem mantém uma trajetória política e pessoal de longa data.

“Na noite de ontem, terça-feira, 5 de maio, eu tive a satisfação de reunir com amigos e amigas de uma longa jornada, de caminhada, lideranças aqui da cidade de Porto Velho, que me apoiam na pré-candidatura a deputada estadual. Cerca de 50 pessoas, e nós contamos com a presença do pré-candidato a deputado federal Edson Silveira e do pré-candidato a governador Expedito Neto”, declarou.

Ainda segundo a pré-candidata, durante a reunião foram discutidas ações realizadas anteriormente no estado de Rondônia e perspectivas para futuras atuações políticas. Fátima Cleide também classificou o encontro como um espaço de reflexão coletiva entre os participantes presentes.

“Foi um momento muito interessante também de reflexão, levantando o que nós já fizemos pelo estado de Rondônia e o que a gente ainda virá a fazer. Eu fiquei muito esperançosa e muito animada. E acredito que esta caminhada, com estas lideranças, será muito, muito, muito interessante. Obrigada”, afirmou.

O encontro ocorreu em Porto Velho e integrou as articulações relacionadas às pré-candidaturas mencionadas pela ex-senadora durante a manifestação pública divulgada após a reunião.