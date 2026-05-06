Ação itinerante leva serviços sociais e atendimento à população de Nova Mutum

Por Adaides Batista

Publicada em 06/05/2026 às 16h01

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), vinculado à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, realizará nesta quinta-feira (7) uma ação itinerante para atender os moradores do distrito de Nova Mutum com serviços essenciais. A iniciativa leva os atendimentos diretamente à localidade, ampliando o acesso da população à rede de proteção social.

Na ação, serão ofertados serviços de emissão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), emissão da Carteira da Pessoa Idosa, além de atendimentos com orientações, informações e acolhimento às pessoas idosas.

Para o Cadastro Único, será necessário apresentar documentos originais (não é preciso cópia), como Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e Certidão de Casamento, para quem for casado. No caso de crianças, deverão ser apresentados Certidão de Nascimento, CPF, Declaração Escolar (com código do INEP, obrigatória a partir dos 4 anos) e Carteira de Identidade, caso possuam.

Quanto aos atendimentos com orientações, informações e acolhimento às pessoas idosas, a atividade contará com ações voltadas ao fortalecimento da convivência, da cidadania e da qualidade de vida desse público, por meio de rodas de conversa, que proporcionarão espaços de troca de experiências, mediação de conflitos e fortalecimento da autoestima. Além disso, haverá apoio à cidadania, com informações sobre os direitos da pessoa idosa e orientações sobre benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), fortalecendo a rede de apoio e proteção social.

Atividade contará com ações voltadas ao fortalecimento da convivência

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de levar os serviços públicos para mais perto da população. “Nosso compromisso é garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa, inclusive nos distritos. Essa ação fortalece o atendimento social e amplia o acesso da população aos seus direitos”.

“Um dos eixos centrais da ação é a chamada ‘busca ativa’, estratégia do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) que visa identificar e incluir no Cadastro Único famílias que, por barreiras geográficas, sociais ou informacionais, encontram-se fora da rede de proteção social”, informou a coordenadora do Cras, Fabiana Gonçalves.

A administradora do distrito de Nova Mutum, Rose Alexandria, agradeceu a iniciativa do Cras: “Recebemos essa ação com muita gratidão, porque ela aproxima os serviços da assistência social da nossa comunidade e facilita o acesso da população aos seus direitos. A iniciativa demonstra sensibilidade e compromisso com as famílias de Nova Mutum, especialmente com nossos idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. É um cuidado que fortalece a cidadania e a proteção social no distrito.”