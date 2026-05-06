Concorrida a disputa por vagas na Assembleia Legislativa, 21 dos 24 vão em busca de um novo mandato, Cacoal tem nomes a governador, vice e deputados

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/05/2026 às 14h00

Deputados – Em colunas anteriores abordamos sobre a expectativa da futura composição da Assembleia Legislativa (Ale). Também destacamos que dos 24 deputados estaduais que compõem a legislatura atual, três não pretendem concorrer à reeleição, porque disputarão outros cargos nas eleições gerais de outubro. Ezequiel Neiva (UB) que estaria inelegível, caso concorra será a deputado federal. O delegado Rodrigo Camargo (Podemos/Ariquemes) estaria disposto a concorrer à sucessão estadual, mas teria convite do pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, para ser o vice na sua chapa. Cirone Deiró (UB-Cacoal) já está, inclusive, em pré-campanha com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB) como vice. Cirone foi o quarto mais bem votado em 2022 somando 22.207 votos. Dos 24 parlamentares, três não estarão concorrendo à reeleição, mas os demais, sim. A maior parte tem plenas condições de sucesso.

Deputados II – Cacoal, quinto maior colégio eleitoral de Rondônia (69.088 eleitores em condições de votar nas eleições municiais a prefeito, vice e vereador em 2024) tem dois deputados na Ale-RO. Além de Cirone, que já foi vice-prefeito antes de eleger-se deputado, o município também elegeu em 2022, Cássio Góes (PSD), 17.125 votos, sexto mais bem votado, que era vice do ex-prefeito Adailton Fúria (PSD), no primeiro mandato, que renunciou recentemente, porque é pré-candidato a governador. O que muito se questiona sobre o futuro da representatividade de Cacoal no Parlamento Estadual é se o município conseguirá manter dois deputados na Ale-RO? Sobre Cássio a expectativa é que não terá dificuldades em conseguir um novo mandato, inclusive com votação superior ao anterior. Cirone já lançou sua esposa Noeli pré-candidata seguro que ela se elegerá.

Governador – Há quem aposte, que Cacoal ganhará maior espaço político, após as eleições gerais de outubro. E que não só manterá Cassio, como provavelmente Dimar Kapiche (PSD), mais bem votado em 2024 com 1.800 votos para o Parlamento Estadual. Também há quem destaque, a vereadora Marilande Alves (PSD), com chances de se eleger deputada. Cacoal, além das situações citadas. Na disputa pelo Governo do Estado, a parceria na dobradinha Hildon/Cirone vem apresentando boa performance nas pesquisas realizadas por institutos especializados e nas enquetes de órgãos de comunicação tem chances de sucesso. O ex-prefeito Adailton Fúria (PSD) divide com o senador Marcos Rogério e Hildon Chaves a preferência na pré-candidatura a governador. A futura representatividade política de Cacoal no Estado leva a indagações. Manterá dois deputados estaduais? Conseguirá eleger o futuro governador com Fúria? Ou o vice, Cirone Deiró. As apostas estão abertas...

Idosos – Lamentável se constatar que em pleno Século 21, ainda tenhamos “abrigo” clandestino de idosos, como o descoberto esta semana em Porto Velho. Após denúncias anônimas, a Polícia Militar (PM) confirmou a veracidade em uma casa no Jardim Santana, em Porto Velho, onde cerca de 11 idosos estavam vivendo situação considerada pelos policiais, como “alarmante” de maus tratos e abandono dentro do imóvel, além de negligência e possível cárcere privado. Os policiais constataram que vários deles apresentavam sinais de vulnerabilidade e necessitando de cuidados médicos urgentes. Um casal que “administrava” o imóvel recebera voz de prisão e fora conduzido à delegacia para depoimentos. A Perícia Técnica compareceu ao local para os levantamentos de praxe. Equipes de assistência social e órgãos de proteção foram mobilizados para prestar apoio aos idosos e, parte deles nem documentação tinha. É importante que esses exploradores do segmento sejam punidos, inclusive familiares, que deixaram idosos em condições sub-humanas.

Porto – Obra mais esperada de Porto Velho teve início na segunda-feira (4), os trabalhos no trecho rodoviário de 34.5 km ligando o Porto Novo, no Rio Madeira à BR 364, evitando a passagem do tráfego pesado na área central de Porto Velho. A média de veículos de carga-dia no trecho, por onde são exportadas as safras de grãos (soja, milho, café) e carne bovina, via Rio Madeira é de 2,5 mil na ligação Vilhena a Porto Velho. A previsão para conclusão das obras de 16 meses e serão investidos cerca de R$ 258 milhões. Ainda na segunda-feira a segunda ponte sobre o Rio Candeias, em Candeias do Jamari foi liberada ao tráfego, A ligação de Candeias a Porto Velho tem cerca de 25 km, é duplicada e a ponte que foi aberta, após obras de reestruturação estava interditada desde janeiro de 2025. Aos poucos a concessionária Nova 364 vai realizando as obras previstas na concessão de 30 anos, mas os sete pontos de pedágio eletrônico nos 700 km de Porto Velho a Vilhena continua ativado com custo dos mais elevados.

Respigo

Apostas nos bastidores da política envolvem o futuro político do senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB. Há quem afirme, que ele disputará a reeleição +++ Uma boa parte, que o futuro será a disputa pela sucessão estadual. Já um grupo bem próximo a ele, garante que não disputará cargos eletivos e será ministro no governo Lula da Silva +++ O PSD presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha vem com tudo nas eleições gerais de outubro. Já foram apresentados mais de 20 nomes em condições de concorrer à deputado estadual +++ O partido tem três deputados estaduais, inclusive o mais bem votado em 2022, Laerte Gomes (25.603 votos) e concorrerão à reeleição. A meta é garantir ao menos cinco cadeiras para a próxima Legislatura, que iniciará em janeiro +++ Palmeiras de Grêmio venceram seus compromissos na noite de terça-feira (5), ambos jogando nas casas dos adversários. O Palmeiras venceu o Sporting Crystal (2x0), pela Copa Libertadores e o Grêmio na Sul-Americana, emplacou 3x0 no Deportivo Riesta +++ O Santos empatou (1x1) com o Reboleta no Paraguai, pela Sul-Americana. Pela Libertadores jogam Santa Fé e Corinthians (20h30), Independiente Rivadávia e Fluminense (20h30) e Universidad Católica e Cruzeiro (22h) +++ Jogam pela Sul-Americana, Audax Italiano e Vasco (18h). O Botafogo recebe em casa o Racing Clube às 20h30.

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