Entrega de kits do Mamãe Cheguei e palestra reforçam cuidado com gestantes

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 14h40

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes em parceria com o Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, realizou, na manhã da última segunda-feira (04), a entrega de mais 19 kits do programa “Mamãe Cheguei”, beneficiando gestantes acompanhadas pela rede socioassistencial do município.

A ação contou com a presença da secretária da Semdes e primeira-dama, Leidiane Lima, do gerente regional da Seas em Jaru, Jean Dias, sua equipe e técnicos da Semdes.

O kit Mamãe Cheguei é composto por itens essenciais para os cuidados com o recém-nascido, incluindo bolsa maternidade, berço portátil, banheira, kit com fraldas, jogo de lençol para berço, travesseiro, cobertor, toalha de banho, roupas de bebê, além de kit de higiene com escova, pente, tesoura, cortador de unhas e aspirador nasal.

Segundo a secretária da Semdes, Leidiane Lima, somente nos cinco primeiros meses do ano, 56 gestantes já foram beneficiadas pelo programa no município. Ela também lembrou que, além da entrega dos kits, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS realiza o acompanhamento contínuo das mamães, oferecendo orientação, suporte e acesso a políticas públicas que contribuem para uma gestação mais segura e saudável. “Esta é uma ação que reforça o compromisso da gestão do prefeito Jeverson Lima com a promoção do cuidado, da proteção social e do fortalecimento de vínculos familiares”, destacou.

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar com a Caderneta da Gestante atualizada, possuir inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e realizar acompanhamento pelo CRAS. O cadastro também pode ser feito de forma online, por meio do portal oficial do Governo de Rondônia: https://rondoniasocial.ro.gov.br/mamaecheguei.

Além da entrega, durante o evento, foi realizada uma palestra com o psicólogo Carlos Eduardo Moreira da Silva, que abordou o tema “A importância do fortalecimento dos laços na gestação”, destacando a importância do apoio familiar e do vínculo afetivo desde os primeiros momentos da gravidez.