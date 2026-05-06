Trump diz que EUA vão pegar o urânio enriquecido do Irã

Por G1

Publicada em 06/05/2026 às 15h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (6) que os EUA vão pegar o urânio enriquecido do Irã.

“Nós vamos conseguir isso”, disse Trump a um repórter ao deixar um evento na Casa Branca.

O enriquecimento de urânio, ligado ao desenvolvimento de armas nucleares, é um dos principais impasses nas negociações de um acordo de paz na guerra entre EUA, Israel e Irã.

Mais cedo nesta quarta (6), Trump também afirmou que vai terminar a guerra contra o Irã se o regime iraniano "cumprir o combinado", mas voltou a ameaçar Teerã com bombardeios "muito maiores".

"Assumindo que o Irã concorde em cumprir o que foi combinado —o que talvez seja uma grande suposição— a já lendária 'Fúria Épica' chegará ao fim, e o bloqueio altamente eficaz permitirá que o Estreito de Ormuz fique ABERTO A TODOS, incluindo ao próprio Irã. Se não concordarem, os bombardeios começarão e serão, infelizmente, em um nível e intensidade muito maiores do que antes", afirmou Trump em publicação na rede social Truth Social.

Trump não especificou, no entanto, o que teria sido "combinado" com Teerã, porém é possível que ele esteja se referindo a termos das negociações entre os dois países para finalizar a guerra. "Operação Fúria Épica" é o modo como os EUA chamam o conflito contra o Irã, iniciado no final de fevereiro e que atualmente está em cessar-fogo.

A publicação de Trump ocorre em meio ao avanço nas negociações pelo fim da guerra entre EUA e Irã nas últimas horas, segundo a imprensa norte-americana e a agência de notícias Reuters. Os dois países estariam perto de finalizar um memorando para oficializar a paz no Oriente Médio, e Washington espera uma resposta do regime iraniano nas próximas 48 horas.

Mais tarde, Trump afirmou à rede PBS News que um acordo de paz com o Irã, segundo os termos impostos pelos EUA, incluiria o regime iraniano entregando todo seu estoque de urânio enriquecido e se comprometer a não operar suas instalações nucleares subterrâneas.

Apesar dos avanços reportados nesta quarta-feira, o Irã considera que o memorando entregue pelos EUA contém "alguns termos inaceitáveis", segundo a agência estatal Tasnim. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, afirmou que o país está "com o dedo no gatilho".

O documento, de uma página, contém os seguintes termos entre as cláusulas:

Moratória sobre limitações ao enriquecimento de urânio pelo Irã;

Suspensão dos bloqueios de EUA e Irã no Estreito de Ormuz;

Suspensão pelos EUA das sanções econômicas ao Irã e descongelamento de ativos do regime iraniano.

Trump não mencionou explicitamente o memorando em sua publicação nesta quarta, porém citou um "grande progresso" nas negociações com o Irã quando anunciou na terça a suspensão da operação militar para auxiliar o trânsito de navios por Ormuz.

O líder norte-americano disse ao jornal norte-americano "New York Post" nesta quarta que ainda é "muito cedo" para falar sobre negociações presenciais com o Irã.