Parceria entre Receita Federal e IFRO fortalece a formação de Baristas em Cacoal

Por IFRO

Publicada em 06/05/2026 às 14h45

O que antes era fruto de práticas ilegais agora impulsiona a educação profissional e a valorização da identidade regional em Rondônia. Por meio de um Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2025, a Receita Federal do Brasil (RFB) destinou bebidas apreendidas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, transformando mercadorias de descaminho em insumos pedagógicos para os Cursos de Barista e de Produtos à Base de Café.

Para o Delegado da Receita Federal em Porto Velho, Leonildo Camilo Rosa, essa iniciativa é um exemplo concreto de como o órgão atua além da arrecadação. "A atuação da Receita Federal não se limita à fiscalização. Ao transformar produtos oriundos de ilícitos em insumos educacionais, promovemos a correta aplicação do interesse público, convertendo prejuízos potenciais em oportunidades reais de transformação social. Há um forte simbolismo em ver bens retirados de cadeias ilícitas contribuindo para a qualificação profissional e a autonomia econômica de pessoas atendidas pelo IFRO", ressalta o Delegado.

O Diretor-Geral do Campus Cacoal, Adilson Miranda, corrobora a visão do Delegado, destacando que parcerias entre órgãos federais são fundamentais para uma administração moderna. "A valorização dessa parceria com a Receita é um pilar da nossa gestão. Esse intercâmbio de recursos demonstra como o trabalho conjunto potencializa políticas educacionais e permite uma gestão mais assertiva e voltada para o desenvolvimento da nossa comunidade", afirma.

Essa eficiência também é refletida no orçamento da instituição. Esta já é a segunda destinação recebida, totalizando R$ 5.499,45 em mercadorias. O Chefe do Departamento de Extensão, Raphael Vaz, explica que o valor representa uma economia real e estratégica. "Esses valores representam a melhor utilização dos recursos públicos. Como esses insumos seriam adquiridos com o orçamento próprio do curso, a destinação nos permite aplicar esses recursos em outras necessidades prioritárias, otimizando cada centavo investido na educação", pontua.

O gestor ressalta, ainda, que o apoio da Receita é fundamental para manter o alto nível da qualificação ofertada. "A profundidade da formação técnica que entregamos é o que realmente diferencia nossas alunas. Através desses insumos, elas dominam o preparo de uma vasta gama de bebidas quentes e frias, saindo do curso com uma capacidade profissional robusta e prontas para atender às exigências de um mercado cada vez mais sofisticado", completa Vaz.

Resultados Tangíveis

O impacto direto desse esforço conjunto é visível na comunidade. Até o momento, o IFRO já certificou 39 mulheres no Curso de Barista e, atualmente, forma mais duas turmas com 40 novos alunos, incluindo produtores rurais e trabalhadores do comércio. Para os egressos, o aprendizado é uma ferramenta de valorização da terra.

Alice Pereira dos Santos celebra o novo horizonte. "É gratificante poder espalhar a cultura do café Robusta Amazônico. Finalizar esse curso me deu o preparo necessário para falar sobre a origem do nosso café e dominar as técnicas de preparo. É a oportunidade de transformar paixão em conhecimento real", finaliza a aluna já certificada pelo Curso de Barista.