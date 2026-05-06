Confrontos definidos do Rondoniense de Base Sub-15 e Sub-17 de 2026

Por FFER

Publicada em 06/05/2026 às 14h20

Após os últimos jogos classificatórios da primeira fase do Rondoniense Sub-15 e Sub-17, realizados na última terça feira, foram definidos os confrontos da fase seguinte da competição, os classificados na categoria Sub-17 foram Rondoniense Brazuca, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena, Sport Genus, Espigão e Itapuense.

Os classifcados da categoria Sub-15 foram Pimentense, Atlético Cacoal, Espigão, Brazuca, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Gazin Porto Velho e Rondoniense.

As partidas da próxima fase, de quartas de finais serão definidas em jogo única, a partir do próximo fim de semana, com os confrontos, pelo Rondoniense Sub-15 jogam Gazin Porto Velho x Rondoniense, Ji-Paraná x Rolim de Moura, Espigão x Brazuca e Pimentense x Atlético Cacoal. Na categoria Sub-17 Rondoniense x Brazuca, Ji-Paraná x Rolim de Moura, Vilhena x Sport Genus e Espigão x Itapuense.

Os classificados nas duas categorias avançam para a 4ª fase, de semi finais das competições, as partidas das quarta finais acontecem em Porto Velho, Ji-Paraná, Presidente Médici e Espigão do Oeste.