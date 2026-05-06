Município de Ariquemes dá início à campanha Maio Amarelo 2026

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 15h02

A Prefeitura de Ariquemes realizou nesta terça-feira (06) a abertura oficial da campanha Maio Amarelo 2026, no auditório do Ministério Público.

Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a mobilização reforça a importância da empatia, do respeito e da atenção entre motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas.

O evento contou com a participação da sociedade, forças de segurança pública e empresas privadas, unindo esforços em prol de um trânsito mais seguro.

A campanha busca reduzir os índices de acidentes por meio de ações educativas e de conscientização ao longo de todo o mês.

Juntos, podemos salvar vidas!