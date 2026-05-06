CRAS Jardim dos Migrantes realiza ações de inclusão e fortalecimento de vínculos no fim de abril

Por Natália Pessoa

Publicada em 06/05/2026 às 15h46

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), desenvolveu uma série de atividades no CRAS Jardim dos Migrantes ao longo do final de abril, com foco na inclusão social, conscientização e fortalecimento de vínculos.

Dentro da programação do Abril Azul, o SCFV promoveu um encontro intergeracional com idosos, pessoas com deficiência e adolescentes, com visita à APAE e atividades lúdicas que incentivaram a empatia e a convivência.

O grupo do PAIF também recebeu acadêmicos de Medicina da UNIJIPA para uma palestra sobre violência contra a mulher, abordando diferentes formas de violência e promovendo reflexão entre os participantes.

Entre as ações, foi realizada ainda uma oficina de pintura com mulheres em situação de vulnerabilidade, criando um espaço de acolhimento, expressão e apoio mútuo.

As atividades contemplaram também crianças e idosos, com encontros voltados ao desenvolvimento emocional, autocontrole e valorização das histórias de vida, por meio de dinâmicas participativas e momentos de interação.

As iniciativas reforçam o papel do CRAS como espaço de proteção social básica, promovendo inclusão, acolhimento e desenvolvimento humano.