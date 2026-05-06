Prefeitura de Espigão do Oeste garante 20% de desconto ao contribuinte que efetuar pagamento até 29 de maio

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 14h54

Seu IPTU é o motor da transformação que você vê todos os dias. Você já parou para pensar que cada rua nivelada, cada serviço realizado e cada obra que chega ao seu bairro tem uma origem?

A resposta está no seu IPTU.

Quando você paga seu imposto, você não está apenas cumprindo uma obrigação. Você está construindo Espigão d'Oeste junto com a gente. Cada real arrecadado se transforma em patrolamento de ruas, em maquinário trabalhando, em serviço público chegando onde você precisa.

É com seu IPTU que Espigão d'Oeste se transforma!

As imagens que você vê aqui não são apenas máquinas em ação. São vidas sendo transformadas. É o asfalto que facilita seu caminho até o trabalho. É a rua que permite o acesso dos seus filhos à escola. É o serviço que valoriza seu imóvel e melhora sua qualidade de vida.

E tem mais: pagando até 29 de maio, você garante 20% de desconto na cota única. É a Prefeitura retribuindo seu compromisso com a cidade com um benefício direto no seu bolso.

Como pagar:

• Acesse: www.espigaodooeste.ro.gov.br

• Emita seu boleto online ou

• Pelo carnê entregue em sua casa

• Pague com desconto até 29 de maio

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

Quando você vê uma motoniveladora trabalhando na sua rua, lembre-se: isso é fruto do seu compromisso com a cidade. Você não é apenas um contribuinte. Você é agente de mudança.

Pague seu IPTU. Cuide da nossa cidade. Transforme Espigão d'Oeste junto com a gente.