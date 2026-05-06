Assembleia lança fórum para debater desenvolvimento econômico e tributário de Rondônia

Por Cristiane Abreu

Publicada em 06/05/2026 às 15h08

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) apresenta, nesta quarta-feira (6), às 15h, na presidência da Casa, em Porto Velho, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Tributário do Estado de Rondônia (Fordetro), criado para ampliar o diálogo institucional entre o Poder Legislativo e o setor produtivo.

A apresentação será feita durante entrevista coletiva concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos). O fórum foi instituído por meio do Ato 015/2025-MD/ALE e será vinculado à Presidência da Casa Legislativa.

O Fordetro vai atuar como espaço permanente de diálogo entre a Alero e o setor produtivo de Rondônia. O objetivo é discutir, de forma técnica, propostas que possam ter impacto na economia, na tributação e na regulação do estado. O fórum também poderá contribuir com estudos voltados ao desenvolvimento econômico de Rondônia, além de apoiar o debate sobre medidas relacionadas a incentivos fiscais e crescimento sustentável.

O colegiado também poderá promover audiências públicas, produzir relatórios técnicos e encaminhar estudos relacionados a incentivos fiscais e políticas de desenvolvimento econômico. De acordo com o ato de criação, o fórum será composto por membros parlamentares, representantes de órgãos estaduais, entidades do setor produtivo, instituições técnicas e convidados especiais, conforme a pauta em discussão.

O funcionamento do Fordetro prevê reuniões ordinárias bimestrais, possibilidade de reuniões extraordinárias e criação de câmaras técnicas temáticas para elaboração de estudos e dossiês. As deliberações deverão ser registradas em atas públicas, e os atos, pautas, relatórios e demais documentos produzidos pelo fórum serão publicados no portal da Alero.